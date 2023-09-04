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Swatch確定聯名「潛水表鼻祖」寶珀Blancpain！開賣時間、地點和價格曝光

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Swatch宣布再度與同集團高級腕表Blancpain攜手，推出經典潛水表款，開賣時間、地點和價格也同步曝光。圖／摘自instagram、讀者提供
Swatch宣布再度與同集團高級腕表Blancpain攜手，推出經典潛水表款，開賣時間、地點和價格也同步曝光。圖／摘自instagram、讀者提供

平價入手寶珀表（Blancpain）的機會來了！Swatch繼與Omega合作，推出賣破百萬只的MoonSwatch登月表後，宣布再度與同集團的高級腕表Blancpain攜手，預計可能推出5款經典潛水表款，開賣時間、地點和價格也同步曝光！

Blancpain對非鐘表玩家可能不太熟悉，不過除了擁有瑞士歷史最悠久表廠頭銜之外，還是現今人手都想要一只的「水鬼」潛水表鼻祖。早在1953年時，專為了當時的海軍打造了史上第一款專業潛水表，也就是招牌的「五十噚Fifty Fathom」。在防水技術不像如今發達的半世紀前，Blancpain這款五十噚腕表，可深潛到水下約100公尺，在當時來說就是「黑科技」，也是劃時代的產品。而此次Swatch與Blancpain聯名合作，便即有可能是打造全新的五十噚腕表，一來是所曝光的廣告皆是以水、海洋為意象，其次該系列今年慶祝問世70周年。

Swatch和Blancpain專賣店上都擺出了一只黃色工具箱，搭配背景圖片，暗示將推出5款經典五十噚潛水腕表。圖／讀者提供
Swatch和Blancpain專賣店上都擺出了一只黃色工具箱，搭配背景圖片，暗示將推出5款經典五十噚潛水腕表。圖／讀者提供

而從目前釋出的形象視覺，以及Swatch和Blancpain專賣店上都擺出了一只黃色工具箱，搭配背景圖片，暗示將推出5款經典五十噚潛水腕表。而且最有可能採用目前Swatch主打的金屬款Big Bold表為基礎，再添加五十噚系列的元素而成；若是依循MoonSwatch登月表模式，預料價格也會在萬元以下，成為史上最親民的Blancpain手表。另外，聯名系列將於9月9日全球同步開賣，而台灣則是選在Swatch台北101與西門形象店上架販售，至於是否是限量？目前品牌則無正式回應，想要入手就是當天早早去排隊了！

Swatch確定聯名「潛水表鼻祖」寶珀Blancpain。圖／摘自instagram
Swatch確定聯名「潛水表鼻祖」寶珀Blancpain。圖／摘自instagram

腕表 廣告 Swatch

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