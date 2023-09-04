西門町50年涼麵「瓊芳居」熄燈！網不捨：最好吃的涼麵

回憶又再度消失了！暫停營業14年，甫於2021年重新開幕的西門町老字號涼麵店「瓊芳居」，雖然才剛慶祝回歸兩週年，但近日再度宣佈，因為老闆娘年紀大了，體力無法負荷，因此將於10月14日結束營業。隨著消息出爐，網友們也感到不捨，表示「你們的涼麵是我吃過最好吃的涼麵」、「我要哭了」

位於西門町、開業已經約50年的「瓊芳居」，店內涼麵是以蛋黃麵體搭配上特製川味醬料、辣油調製而成，不添加芝麻醬、花生醬或芥末醬，滋味清爽。另外還有川味系乾拌麵「瓊芳撚麵」可供選擇。

2007年時，瓊芳居因為老闆娘身體不適而暫停營業，結果一停就停了14年，後來在2021年重新開幕，店內的小菜改提供麻油豆包、涼拌黃瓜、湯燒川耳等品項，同樣獲得許多民眾青睞。

但是在重新開幕約2年後，瓊芳居因老闆娘體力無法負荷、要退休了，所以宣告將於10月14日結束營業，並且於9月5日起調整營業時間。隨著停業消息出爐，網友也留言表示「全世界最好吃的涼麵」、「真的很不希望童年的味道再次消失」、「雖不便宜但真的好吃」