全家再聯名千千推5款「辣台味」新品 「麻辣滷肉飯、皮蛋辣拌麵」必吃 海底撈炒泡麵宵夜邪惡首選
你也是無辣不歡的辣味美食愛好者嗎？全家攜手百萬網紅千千個人品牌「水水灶咖」、知名麻辣鍋品牌海底撈打造24小時辣味食堂，自9月6日起陸續推出8款香辣美食，包含早餐型飯糰、微波主食、袋裝小吃，從早餐到宵夜都包辦。每次聯名新品都超有話題的「水水灶咖」此次以「水水台味季」為主軸，翻玩經典懷舊的台灣味美食，並以「水水灶咖」超人氣千醬「蒜香辣籽」為開發核心，9月6日起陸續開賣5道香辣台味鮮食，不同層次風味讓你一口一口停不了。
這波香辣帶勁的新品包含辣味早餐型飯糰「椒麻肉鬆飯糰」，台式肉鬆搭配香麻青花椒，以爽脆的香辣海苔包覆，與懷舊感十足的「招牌傳統飯糰」，主食則有香辣涮嘴的「麻辣滷肉飯」、風味獨特的「皮蛋辣拌麵」與「蒜辣香醬麵」，經典古早味每天吃也不會膩。宵夜時段則可以選擇全家獨家開賣到海底撈3款香辣袋裝小吃，以經典的麻辣鍋底醬為基底，有配料超豐富的麻辣炒泡麵、中藥材與香料味十足的麻辣雞球，以及軟嫩多汁的麻辣翅腿3款選擇。
時序邁入初秋，全家金飯糰系列9月6日起也推出香氣十足又有點微辣風味的「柚子胡椒雞肉烤飯糰」新品，嚴選日本淡路島藻塩、宮崎柚子胡椒與寺岡家醬油等進口食材，打造清爽道地的日式風味，9月6日至9月19日，限時2週，於全家店舖購買烤飯糰全系列，使用全盈+PAY支付即享7.9折優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言