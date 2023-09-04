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全家再聯名千千推5款「辣台味」新品 「麻辣滷肉飯、皮蛋辣拌麵」必吃 海底撈炒泡麵宵夜邪惡首選

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家辣味食堂開張，攜手百萬網紅千千、知名麻辣鍋品牌海底撈，9月6日起陸續推出8款香辣美食，品項包含早餐型飯糰、微波主食、袋裝小吃，從早到晚都能無辣不歡。圖／全家便利商店提供
全家辣味食堂開張，攜手百萬網紅千千、知名麻辣鍋品牌海底撈，9月6日起陸續推出8款香辣美食，品項包含早餐型飯糰、微波主食、袋裝小吃，從早到晚都能無辣不歡。圖／全家便利商店提供

你也是無辣不歡的辣味美食愛好者嗎？全家攜手百萬網紅千千個人品牌「水水灶咖」、知名麻辣鍋品牌海底撈打造24小時辣味食堂，自9月6日起陸續推出8款香辣美食，包含早餐飯糰、微波主食、袋裝小吃，從早餐到宵夜都包辦。每次聯名新品都超有話題的「水水灶咖」此次以「水水台味季」為主軸，翻玩經典懷舊的台灣味美食，並以「水水灶咖」超人氣千醬「蒜香辣籽」為開發核心，9月6日起陸續開賣5道香辣台味鮮食，不同層次風味讓你一口一口停不了。

這波香辣帶勁的新品包含辣味早餐型飯糰「椒麻肉鬆飯糰」，台式肉鬆搭配香麻青花椒，以爽脆的香辣海苔包覆，與懷舊感十足的「招牌傳統飯糰」，主食則有香辣涮嘴的「麻辣滷肉飯」、風味獨特的「皮蛋辣拌麵」與「蒜辣香醬麵」，經典古早味每天吃也不會膩。宵夜時段則可以選擇全家獨家開賣到海底撈3款香辣袋裝小吃，以經典的麻辣鍋底醬為基底，有配料超豐富的麻辣炒泡麵、中藥材與香料味十足的麻辣雞球，以及軟嫩多汁的麻辣翅腿3款選擇。

時序邁入初秋，全家金飯糰系列9月6日起也推出香氣十足又有點微辣風味的「柚子胡椒雞肉烤飯糰」新品，嚴選日本淡路島藻塩、宮崎柚子胡椒與寺岡家醬油等進口食材，打造清爽道地的日式風味，9月6日至9月19日，限時2週，於全家店舖購買烤飯糰全系列，使用全盈+PAY支付即享7.9折優惠。

全家攜手百萬YouTuber千千再出招， 9月6日起陸續開賣5道「辣台味」聯名鮮食。圖／全家便利商店提供
全家攜手百萬YouTuber千千再出招， 9月6日起陸續開賣5道「辣台味」聯名鮮食。圖／全家便利商店提供
全家獨家開賣人氣麻辣鍋品牌海底撈3款香辣小吃，以麻辣鍋底醬為基底，共有麻辣炒泡麵、麻辣雞球與麻辣翅腿3款。圖／全家便利商店提供
全家獨家開賣人氣麻辣鍋品牌海底撈3款香辣小吃，以麻辣鍋底醬為基底，共有麻辣炒泡麵、麻辣雞球與麻辣翅腿3款。圖／全家便利商店提供
水水灶咖攜手全家便利商店推出「水水台味季」。圖／PressPlay提供
水水灶咖攜手全家便利商店推出「水水台味季」。圖／PressPlay提供
全家9月6日開賣「柚子胡椒雞肉烤飯糰」新品，9月6日至9月19日於全家店舖購買烤飯糰全系列，使用全盈+PAY支付享7.9折優惠。圖／全家便利商店提供
全家9月6日開賣「柚子胡椒雞肉烤飯糰」新品，9月6日至9月19日於全家店舖購買烤飯糰全系列，使用全盈+PAY支付享7.9折優惠。圖／全家便利商店提供
主食類新品包含「椒麻肉鬆飯糰」、「招牌傳統飯糰」，以及「麻辣滷肉飯」。圖／全家便利商店提供
主食類新品包含「椒麻肉鬆飯糰」、「招牌傳統飯糰」，以及「麻辣滷肉飯」。圖／全家便利商店提供

飯糰 美食 早餐

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