全家再聯名千千推5款「辣台味」新品 「麻辣滷肉飯、皮蛋辣拌麵」必吃 海底撈炒泡麵宵夜邪惡首選

你也是無辣不歡的辣味美食愛好者嗎？全家攜手百萬網紅千千個人品牌「水水灶咖」、知名麻辣鍋品牌海底撈打造24小時辣味食堂，自9月6日起陸續推出8款香辣美食，包含早餐型飯糰、微波主食、袋裝小吃，從早餐到宵夜都包辦。每次聯名新品都超有話題的「水水灶咖」此次以「水水台味季」為主軸，翻玩經典懷舊的台灣味美食，並以「水水灶咖」超人氣千醬「蒜香辣籽」為開發核心，9月6日起陸續開賣5道香辣台味鮮食，不同層次風味讓你一口一口停不了。

這波香辣帶勁的新品包含辣味早餐型飯糰「椒麻肉鬆飯糰」，台式肉鬆搭配香麻青花椒，以爽脆的香辣海苔包覆，與懷舊感十足的「招牌傳統飯糰」，主食則有香辣涮嘴的「麻辣滷肉飯」、風味獨特的「皮蛋辣拌麵」與「蒜辣香醬麵」，經典古早味每天吃也不會膩。宵夜時段則可以選擇全家獨家開賣到海底撈3款香辣袋裝小吃，以經典的麻辣鍋底醬為基底，有配料超豐富的麻辣炒泡麵、中藥材與香料味十足的麻辣雞球，以及軟嫩多汁的麻辣翅腿3款選擇。