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最高團費折8千！勇奪7月赴日載客率第一名 強優惠出爐

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「高知夜間城點燈祭」是冬季盛事。圖／燦星旅遊提供
「高知夜間城點燈祭」是冬季盛事。圖／燦星旅遊提供

7月「臺灣地區各機場國際及兩岸定期航線班機載客率」第一名出爐，不是大眾熟知的東京或大阪，而是日本四國高知。「高知」是台灣疫後開出的直飛新航點，燦星旅遊總經理觀察，疫後旅客對旅行方式改變，因此以二線城市逐步布局，讓赴日旅客玩得不再匆忙，也有足夠的時間體驗當地生活。

四國秋冬氣候宜人，燦星旅遊最新優惠方案同步出爐。9月底前報名、11/1~12/3出發，第二人折3,000元；「冬遊四國 樂齡補助」專案也將於9月6日開跑，報名冬季出發12/3~3/30，最高可折8,000元。

高知位於日本南邊，賞楓期也有別於北陸等其他地區，除了可避開擁擠的人潮，旅費也相對超值。直飛「高知」，除了它是日本當地國內旅遊最嚮往去的地區外，也被譽為「日本最後秘境」；全縣面向太平洋，有著足以代表日本原鄉風景的清流四萬十川及仁淀川等優美景緻，還有以一本釣著名的鰹魚，及以清流釀製的土佐酒等，在地美食豐富多樣。也因此自今年5/10首航起，每月載客率近100%，持續創造佳績。

位於日本四國南部的高知縣，也是四國面積最大的縣。擁有接近亞熱帶的溫暖氣候，縣內，沿岸、平原、山谷各不同地形、氣候也各異，最佳觀光季節為9月到11月，夏天尾聲至秋天之間最適合。絕不可錯過豐富的自然景點包括弓形海灣「桂濱」，蔚藍的太平洋與沿岸茂密濃綠的松樹林是必去的絕景；還有因雨水形成的鍾乳洞「龍河洞」、高知縣東西兩端的「室戶岬」及「足摺岬」，也很適合體驗划艇、搭乘「四萬十川」的觀光船。

除了美景、溫泉與美食，「高知城夜間點燈祭」也是冬季傳統盛事，今年從12月1日到2024年1月14日舉行，是高知城在冬天才有的獨特魅力。優惠及行程相關資訊可查：https://www.startravel.com.tw/project/shikoku/

安居溪谷是賞楓美地。圖／燦星旅遊提供
安居溪谷是賞楓美地。圖／燦星旅遊提供
優惠方案出爐。圖／燦星旅遊提供
優惠方案出爐。圖／燦星旅遊提供

日本 美食

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