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晶泉丰旅3折、只賣3天！贈早餐、延遲退房每人1,680起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
礁溪晶泉丰旅位處礁溪溫泉風景區的中心位置，可在無邊際泳池的頂樓池畔旁賞月，享星空電影院，泡暖湯歡慶團圓。圖／晶華酒店集團提供
礁溪晶泉丰旅位處礁溪溫泉風景區的中心位置，可在無邊際泳池的頂樓池畔旁賞月，享星空電影院，泡暖湯歡慶團圓。圖／晶華酒店集團提供

搶攻中秋、國慶連假商機，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅祭出「限時快閃」活動，只賣3天。包括定價逾兩萬元的家庭溫泉客房3折起，四人入住每人1,680元起，贈自助式早餐；另有一泊二食專案、入住日式雅緻溫泉雙人客房，兩人成行每人3,350元起。

快閃開賣時間為2023年9月6日上午9點起至2023年9月9日上午9點，入住日期為2023年9月6日起至2023年10月31日。官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠，以上房價已包含服務費及稅金。詳情可查官網，或電洽：02-7735-5005。

礁溪晶泉丰旅表示，超過12坪寬敞「家庭客房」可容四人入住，每人每晚最低1,680元起，即可入住體驗房內專屬的半露天景觀湯池，輕鬆享受碳酸氫鈉美人湯泉的極致體驗。

秋節團圓必吃鍋物料理，推出雅緻溫泉雙人客房一泊二食，兩人成行每人每晚3,350元起，除了獨享三燔礁溪輕日式自助式早餐兩客外，再享最受饕客喜愛的壽喜燒鍋物吃到飽晚餐兩客，無限享用美國下肩胛肋眼牛、美國牛胸腹肉和梅花豬肉等三款主廚嚴選肉品，搭配礁溪溫泉時令蔬菜，視覺繽紛的健康蔬食吧、以及餐後無限享用的Haagen-Dazs冰淇淋，味蕾享受無盡的美味。

迎接農曆8月「桂月」節慶習俗，另於9月29日、30日中秋節連續兩天，加碼舉辦桂花DIY活動，房客免費參加，分別為「精油桂花泡澡球」與「精油桂花浴鹽」，名額有限。此外，飯店Happy Hour時段也提供紅、白酒無限暢飲及各式堅果點心。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

一泊二食專案、入住日式雅緻溫泉雙人客房，兩人成行，每人每晚3,350元起，可獨享自助式早餐及三燔礁溪極緻壽喜燒吃到飽兩客。圖／晶華酒店集團提供
一泊二食專案、入住日式雅緻溫泉雙人客房，兩人成行，每人每晚3,350元起，可獨享自助式早餐及三燔礁溪極緻壽喜燒吃到飽兩客。圖／晶華酒店集團提供
搶攻中秋、國慶連假商機，礁溪晶泉丰旅祭出「限時快閃」活動。圖／晶華酒店集團提供
搶攻中秋、國慶連假商機，礁溪晶泉丰旅祭出「限時快閃」活動。圖／晶華酒店集團提供

溫泉 中秋節 快閃

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