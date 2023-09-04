晶泉丰旅3折、只賣3天！贈早餐、延遲退房每人1,680起

搶攻中秋、國慶連假商機，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅祭出「限時快閃」活動，只賣3天。包括定價逾兩萬元的家庭溫泉客房3折起，四人入住每人1,680元起，贈自助式早餐；另有一泊二食專案、入住日式雅緻溫泉雙人客房，兩人成行每人3,350元起。

快閃開賣時間為2023年9月6日上午9點起至2023年9月9日上午9點，入住日期為2023年9月6日起至2023年10月31日。官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠，以上房價已包含服務費及稅金。詳情可查官網，或電洽：02-7735-5005。

礁溪晶泉丰旅表示，超過12坪寬敞「家庭客房」可容四人入住，每人每晚最低1,680元起，即可入住體驗房內專屬的半露天景觀湯池，輕鬆享受碳酸氫鈉美人湯泉的極致體驗。

秋節團圓必吃鍋物料理，推出雅緻溫泉雙人客房一泊二食，兩人成行每人每晚3,350元起，除了獨享三燔礁溪輕日式自助式早餐兩客外，再享最受饕客喜愛的壽喜燒鍋物吃到飽晚餐兩客，無限享用美國下肩胛肋眼牛、美國牛胸腹肉和梅花豬肉等三款主廚嚴選肉品，搭配礁溪溫泉時令蔬菜，視覺繽紛的健康蔬食吧、以及餐後無限享用的Haagen-Dazs冰淇淋，味蕾享受無盡的美味。