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宋江、秀智新代言Guess形象照釋出 網：「這是什麼淨化眼球的組合！」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Guess釋出由韓星宋江（左）和秀智詮釋的秋季形象廣告。圖／摘自instagram
Guess釋出由韓星宋江（左）和秀智詮釋的秋季形象廣告。圖／摘自instagram

不讓車銀優、韓韶禧代言專美於前，美式休閒品牌Guess則祭出了宋江與秀智的新一季形象廣告，男帥女美的不敗選擇，也讓網友看了直呼「這是什麼淨化眼球的眼神」、「看了一整天都開心」。

韓國「年下男」代表的宋江，擁有太平洋寬肩、大長腿讓人秒心動的名品身材，無論詮釋什麼服裝都適合，而且造型總能透出讓人心動的乾淨氣質，因此被Guess相中，從今年起開始代言品牌；「國民初戀」的秀智更是學姊，早在2022年就是Guess的代言人。此次品牌則是推出兩人詮釋丹寧風格的秋季形象廣告，宋江以略帶憂鬱的神情搭配簡約服飾，擺出慵懶姿態，但眼神透出清澈感，使人看了很難不心動。而秀智則是隨興靠牆擺拍，並秀出長美腿，呈現既甜美又帶點微性感的丰采。

英倫時尚品牌AllSaints的秋季全新形象，再度詮釋新時代自由不羈反叛生活態度。圖／AllSaints提供
英倫時尚品牌AllSaints的秋季全新形象，再度詮釋新時代自由不羈反叛生活態度。圖／AllSaints提供

而英倫時尚品牌AllSaints的秋季全新形象則是再度詮釋新時代自由不羈反叛生活態度，以獨特印花、精緻裝飾及經典剪裁展現品牌強烈個性正裝風格。像是女裝中的Ronnie系列以60年代當紅女子搖滾樂團The Ronettes主唱Ronnie Spector為啟發，透過多種材質打造多層次穿搭，並以黃色及金色做點綴。男裝的My Generation系列則以摩德文化 (Mods) 為靈感來源，取材於經典摩德文化穿搭，延續傳統英倫紳士文化，以復古窄身西裝或皮衣結合街頭休閒元素，詮釋新銳時髦的個性風尚。

Guess釋出由韓星宋江詮釋的秋季形象廣告。圖／摘自instagram
Guess釋出由韓星宋江詮釋的秋季形象廣告。圖／摘自instagram

Guess釋出由韓星詮釋的秋季形象廣告。圖／摘自instagram
Guess釋出由韓星詮釋的秋季形象廣告。圖／摘自instagram

Guess釋出由韓星宋江詮釋的秋季形象廣告。圖／摘自instagram
Guess釋出由韓星宋江詮釋的秋季形象廣告。圖／摘自instagram

Guess釋出由韓星詮釋的秋季形象廣告。圖／摘自instagram
Guess釋出由韓星詮釋的秋季形象廣告。圖／摘自instagram

Guess釋出由韓星詮釋的秋季形象廣告。圖／摘自instagram
Guess釋出由韓星詮釋的秋季形象廣告。圖／摘自instagram

AllSaints女裝TULIA RONNIE洋裝，11,200元。圖／AllSaints提供
AllSaints女裝TULIA RONNIE洋裝，11,200元。圖／AllSaints提供

AllSaints男裝ARK騎士皮衣，28,100元。圖／AllSaints提供
AllSaints男裝ARK騎士皮衣，28,100元。圖／AllSaints提供

品牌 廣告 車銀優 秀智

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