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酥炸鮭魚＋牛肉排！漢堡王「北海道野生鮭魚堡」99元起

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王推出野生鮭魚堡系列，共有「北海道香酥鮭魚堡」、「北海道鮭魚烤牛堡」、「北海道鮭魚海老堡」。圖／漢堡王提供
漢堡王推出野生鮭魚堡系列，共有「北海道香酥鮭魚堡」、「北海道鮭魚烤牛堡」、「北海道鮭魚海老堡」。圖／漢堡王提供

近期台灣掀起海鮮漢堡的熱潮，連鎖速食「漢堡王」自9月5日起，也將限時推出「野生鮭魚堡系列」，以北海道野生鮭魚排搭配上牛排、海老等不同肉品，堆砌出不同的滋味。

漢堡王此次推出的「野生鮭魚堡系列」，使用北海道野生捕獲的鮭魚製成魚排作為主角，酥炸後再搭配上生菜、洋蔥、蕃茄、起司等不同配料，並以柑橙茴香醬帶來清新酸爽的異國風味，還可搭配其他肉品增添豪華感，限時於9月5日至11月6日期間販售。

野生鮭魚堡系列共有3種不同的口味，其中「北海道香酥鮭魚堡」單點99元，套餐144元；一次享受海陸組合的「北海道鮭魚烤牛堡」單點119元，套餐164元；至於「北海道鮭魚海老堡」可擁有雙重海鮮滋味，單點159元，套餐204元。

鮭魚 北海道 套餐

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