全支付周年慶 筆筆消費最高享8%回饋 買iPhone新機最高得1,150全點
全支付會員人數已於8月中突破400萬會員大關，歡慶全支付滿1周歲，即日起至11月30日為期3個月，集結全支付所有合作通路推出「全支付1周年這樣送！」系列活動，消費不限金額，筆筆最高享全點8%回饋，9月指定通路再加碼最高全點1,150點回饋。
全支付上線後持續拓展可使用場域，目前已擴及「線上購物」及「線下實體店面」高達15萬可支付據點，涵蓋範圍廣包含：超商、超市、藥局、生活用品、美食餐廳、百貨商場、3C賣場、夜市商圈、交通等，囊括食、衣、住、行、育樂及生活。
歡慶全支付1周歲，年底前新戶完成首筆交易贈全點50點，即日起至11月30日，不限消費金額，銀行帳戶付款享8%回饋、信用卡付款享4%回饋，每月再推出指定通路回饋加碼。
首波9月「酷暑飲料季」及 「蘋果新機上市」優惠疊加，最高可拿全點1,150點。9月18日至10月13日，集結知名飲料連鎖品牌，包括清心福全、路易莎、COMEBUY、喫茶小舖、吃茶三千，週一到週五單筆消費滿50元最高享全點18%回饋；9月中適逢蘋果新機發表，於德誼數位指定門市、小米之家台中綠園道專賣店，不論換蘋果新機、小米、手機配件等，全支付單筆消費滿20,000元，最高可享全點1,150點回饋。
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