快訊

不斷更新／6縣市率先宣布放颱風假！海葵貫穿台灣 全台4日停班課資訊看這裡

海葵挾雨直衝台灣！預計今晚從台南出海 東南部強風豪雨才要開始

突圍美國制裁？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

全支付周年慶 筆筆消費最高享8%回饋 買iPhone新機最高得1,150全點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全支付周年慶，筆筆消費最高享8%回饋。圖／全支付提供
全支付周年慶，筆筆消費最高享8%回饋。圖／全支付提供

全支付會員人數已於8月中突破400萬會員大關，歡慶全支付滿1周歲，即日起至11月30日為期3個月，集結全支付所有合作通路推出「全支付1周年這樣送！」系列活動，消費不限金額，筆筆最高享全點8%回饋，9月指定通路再加碼最高全點1,150點回饋。

全支付上線後持續拓展可使用場域，目前已擴及「線上購物」及「線下實體店面」高達15萬可支付據點，涵蓋範圍廣包含：超商、超市、藥局、生活用品、美食餐廳、百貨商場、3C賣場、夜市商圈、交通等，囊括食、衣、住、行、育樂及生活。

歡慶全支付1周歲，年底前新戶完成首筆交易贈全點50點，即日起至11月30日，不限消費金額，銀行帳戶付款享8%回饋、信用卡付款享4%回饋，每月再推出指定通路回饋加碼。

首波9月「酷暑飲料季」及 「蘋果新機上市」優惠疊加，最高可拿全點1,150點。9月18日至10月13日，集結知名飲料連鎖品牌，包括清心福全、路易莎、COMEBUY、喫茶小舖、吃茶三千，週一到週五單筆消費滿50元最高享全點18%回饋；9月中適逢蘋果新機發表，於德誼數位指定門市、小米之家台中綠園道專賣店，不論換蘋果新機、小米、手機配件等，全支付單筆消費滿20,000元，最高可享全點1,150點回饋。

全支付1周年，會員數突破400萬。圖／全支付提供
全支付1周年，會員數突破400萬。圖／全支付提供

延伸閱讀

重訓、跑步都沒用，胡瓜4年都瘦不了竟是「一原因」！專家這樣調整有感減掉7公斤

相關新聞

全支付周年慶 筆筆消費最高享8%回饋 買iPhone新機最高得1,150全點

全支付會員人數已於8月中突破400萬會員大關，歡慶全支付滿1周歲，即日起至11月30日為期3個月，集結全支付所有合作通路...

Swatch跨界寶珀表Blancpain將成真？這天全球同步揭曉！

Swatch真的太狂！與Omega聯名的MoonSwatch登月表依舊搶手的同時，又可能將與同集團高級品牌寶珀表（Blancpain）合作，推出親民價格版本的五十噚潛水表？一張全版的廣告，暗示了這天將會揭曉，讓全球表迷都好期待！

只有5天！客美多「冰與火甜點」限時半價 滿額送吊飾

來自日本名古屋的連鎖咖啡「客美多咖啡（KOMEDA'S Coffee）」，為慶祝全球分店總數突破1000間，自9月4日起...

梁朝偉、李安和胡歌罕見同框 帥氣瀟灑詮釋「人間ARMANI」風範

梁朝偉個人成就再下一城，成為首位獲頒「威尼斯影展終身成就獎」華人演員，在頒獎台上感性落淚，並浪漫告白妻子劉嘉玲，讓影迷看了也有滿滿感動。不僅如此，梁朝偉登台從李安手中接下金獅獎獎座，身穿合身剪裁的晚宴西裝，同樣引起關注。

該叫誰老公？林柏宏化身「白馬王子」、陳柏霖俐落西裝造型隔空比帥

雙男神林柏宏、陳柏霖近期隔空比帥，分別演繹不同風格穿搭，讓粉絲們看的心花怒放，不知道該聚焦在誰身上，甚至表示「這笑容讓人無法抵擋！」

影／無畏風雨！高雄人颱風天 大排長龍搶「買一送一」拉麵

無畏風雨。日本知名連鎖店「一幻拉麵」今在高雄開立快閃櫃位，一連三天推出拉麵「買一送一」活動，11點半才開始，上午8點半即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦