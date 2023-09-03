只有5天！客美多「冰與火甜點」限時半價 滿額送吊飾

來自日本名古屋的連鎖咖啡「客美多咖啡（KOMEDA'S Coffee）」，為慶祝全球分店總數突破1000間，自9月4日起，限時5天推出「冰與火」半價優惠；另外消費滿額，還可獲贈特製專屬吊飾，參與社群活動，也有機會獲得日本進口「靴子杯T-Shirt」。

客美多咖啡自1968年於名古屋創立，並於2018年正式登台，目前在全台多個主要城市均有據點，合計共30間門市。店內除了提供有咖啡、飲品、味噌豬排三明治等餐點外，另一個特色，就是提供「買飲料送早餐」的服務，獲得不少消費者青睞。至於人氣商品「冰與火」則是將64層的丹麥麵包擠上霜淇淋，帶來冷熱交織的香甜滋味，為店內最熱賣的特色甜點，每份150元起。

為慶祝全球總店數突破1000間，9月4日至9月8日期間，凡內用一杯飲品，即可享「原味冰與火」半價優惠。另外9月11日起，消費滿350元，就隨機贈送一款日本空運來台的特製迷你吊飾，包括有漂浮哈密瓜蘇打、冰與火、咖啡杯、LOGO、店鋪招牌等款式，數量有限，送完為止。9月起在官方Facebook、Instagram也將推出任務活動，有機會獲得日本進口「靴子杯T-Shirt」。