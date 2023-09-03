PChome 99購物節 中秋月餅世代大戰搶食30億元市場

PChome 24h購物 24h購物「99購物節」開跑，PChome 24h購物表示，再過20多天將迎來中秋節，站上預購中秋月餅最低7折起，不論是傳統口味的老味道系月餅或是集結創意元素的新口味系月餅攏總有，帶動今年8月中秋月餅預購買氣較去年同檔期成長1倍。

PChome 24h購物也說，針對台灣中秋節在地特色烤肉啦，預估今年中秋檔期的生鮮燒烤食材買氣會較去年同檔期成長30%、中秋居家燒烤使用的電烤盤類家電整體銷量挑戰較去年同檔期成長2倍。

PChome 24h購物指出，中秋節為華人社會三大節慶，台灣糕餅業更是摩拳擦掌、推陳出新搶奪中秋月餅30億元商機，由以港式月餅、綠豆椪、蛋黃酥及鳳梨酥等傳統口味隊的老味道系月餅，還有冰淇淋月餅、創新系點心為首的新口味系月餅，提供消費者更多元的採購及贈禮選擇。

PChome 24h購物表示，從今年8月中秋預購訂單中分析，老味道系月餅在客戶心中還是擁有超高人氣，占整體中秋禮盒銷量的85%，再進一步發現，今年預購訂單中，自用訂單占比約6成，贈禮訂單則占近4成，反應出消費者以中秋禮盒傳遞祝福美意的用心，更帶動今年8月中秋禮盒預購買氣較去年同檔期成長1倍。