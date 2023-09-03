影／無畏風雨！高雄人颱風天 大排長龍搶「買一送一」拉麵
無畏風雨。日本知名連鎖店「一幻拉麵」今在高雄開立快閃櫃位，一連三天推出拉麵「買一送一」活動，11點半才開始，上午8點半即有人來排隊，拔得頭籌的朱姓母女表示，以前只有在雙北能吃到一幻拉麵，現高雄有店，颱風天也無所謂，還有許多排隊者說，「明天若還有颱風假，還會再來排隊。」
一幻拉麵在高雄承億酒店快閃店今開幕前，台灣只有台北與新北各有一家店，也因此今雖是颱風天，仍是吸引不少老饕前來。
業者今起至後天連續3天舉辦買一送一活動，買1碗270元拉麵就送1張270元折價券，每天限額50名，今首日吸引超過百人，頂著風雨到場排隊，業者臨時加送80張100元的折價券，給排第51到130號民眾。
排第一的是朱太太與女兒，朱太太說，女兒曾在台北吃過一幻拉麵，大讚鮮蝦湯頭的美味，因此，此次母女倆8點半就來排隊；有媒體問她若吃完麵，變得大風大雨怎麼辦？朱太太說，「就坐計程車回家。」
另名莊先生帶著妻女到場排隊，已錯過前50名「買一送一」優惠，他說，無所謂，就用原價吃，他說，3歲女兒愛吃拉麵，颱風天吃拉麵，別有一番風味，若明天還有颱風假，會起早一點來排隊。
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