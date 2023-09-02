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綻放無齡感！綾瀨遙搶先用SK-II致臻肌活能量活膚霜 

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
SK-II品牌大使綾瀨遙，搶先試用。圖／SK-II提供。
SK-II品牌大使綾瀨遙，搶先試用。圖／SK-II提供。

從女性觀點來看，保養是延緩自己老化速度的方式。但不只是女性，每個人每天都在與時間賽跑，除了要讓自己的肌膚看起來比同年齡層的人還要健康、有光澤之外，還要有緊緻、不垂墜感的逆齡肌感，是需要耐心跟用對保養品。

致力於肌膚保養的日本頂級保養品牌SK-II，過去40年致力於對於臉部肌膚帶來的老化感，以PITERA™不斷延續、精進自己對肌膚保養品的高層次，用心研究，從中發現肌膚衰老觸發因子「衰老因子AT-0」，是導致肌膚加速衰老的根本原因之一。

老化肌膚可能會出現的狀況，肌膚暗沉、鬆弛、毛孔粗大，這跟生活作息、飲食息息相關。SK-II推出全新致臻肌活能量活膚霜，擁有PITERA™的保養核心成分，加上蘊含超過50種微量營養素，能讓肌膚快速吸收，想要肌膚減齡就要用對產品，還能針對膚質不同，推出活膚霜或輕盈活膚霜，讓不同膚質的人，都能得到全新的保護。

SK-II全新致臻肌活能量活膚霜／50g／3,990 元圖／SK-II提供。
SK-II全新致臻肌活能量活膚霜／50g／3,990 元圖／SK-II提供。

老化 SK-II 日本 品牌

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