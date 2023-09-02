藝術圈的世界盃！北市首辦國際年會 500多位跨國藝術家來台

Res Artis國際藝術村進駐協會明年將於台北市舉辦年會，爭取首度主辦的台北國際藝術村總監張玉漢表示，屆時將有500至600位專業藝術人員，齊聚台北表演藝術中心並參訪藝術村，要讓國外藝術家看見台北市藝文建樹及設施，藉以寶貴經驗，也作提供文化政策的城市智庫角色。

張玉漢介紹，該協會為跨國的非營利組織，而年會只曾在亞洲的日本、泰國主辦，今年是碰上疫情後首次復辦，地點位在英國倫敦，預計9月12日會在當地宣布2024年由台北市主辦；駐村的目的也是希望藝術家能離開原生地，感受不同文化氛圍。

對於藝術界的大事，民眾或許有些陌生，張玉漢說，年會以獨立、公辦等各國藝術駐村進行交流，以發展多邊計畫，像是台北市以往多以日本、韓國、德國、紐約合作，此次更能拓展視野，藝術家、藝術行政等工作者彼此激盪火花，這次刻意挑選台北表演藝術中心，不外乎希望除了視覺藝術之外，還有表演藝術，外國嘉賓也能了解北藝的空間變化運用。

台北國際藝術村正值20多歲，張玉漢說，藝術村隨著網路發達做出轉型，除了實體空間外，看重的是人脈網絡，近年更探討到藝術村該如何融入社會，好比有陣子藝術圈、博物館社會融合，面對高齡化，健康或有疾病的長輩透過藝術療癒，這也是館方該付出的社會責任。

今年8月1日接任總監的張玉漢，碰到了中正區北平東路場館結束營業，要撤回到寶藏巖，不過他心中早規劃出台北國際藝術村藍圖，「藝術人才培育、城市文化智庫！」特別是藝術行政，發現高階主管年齡落在40、50歲，但30多歲的中間層其實非常有想法，希望某種程度協助優秀夥伴，從經營管理、危機處理、採購法規等行政面向打好基礎。

此外，駐村每年會收40、50位國外藝術家，也會送出10位優秀藝術家出國，來來回回經驗的積累，留下龐大數據庫，未來彙整成文化政策，有餘力也會進行跨國比較、台北市所需要發展的面向，成為城市文化智庫這份幕僚單位。