聽新聞
test
0:00 / 0:00
貿易商有巴西管道因此成立公司幫政府 農業部這樣說
農業部專案進口雞蛋，合作的貿易商中，小公司超思，進了巴西雞蛋超過農業部進口總量的一半以上，外界好奇這公司的獨特之處，農業部解釋，巴西為雞蛋出口大國，品質好且衛生安全，因此大量進口。
超思公司負責人秦語喬今表示，她有進口日本蛋經驗，也有管道接觸到農業大國巴西，為了幫忙政府，去年9月才成立超思公司從巴西進口雞蛋。政府找了很多貿易商幫忙找蛋，當時全亞洲都缺蛋，美國也沒有蛋，她剛好有管道接觸到巴西，想說可以幫忙政府去找蛋，就在去年9月成立超思公司，因雞蛋檢驗合格後直接送往畜產會，所以沒有設立倉儲。
農業部畜牧司副司長李宜謙表示，這是兩件事情，去年政府還沒有找蛋，去年陸續有從日本進口雞蛋，但去年底日本也不足，因此無法供應出口；而緊急進口是因應今年3月缺蛋，也因此委請貿易商緊急進口，貿易商說法時序可能有誤；至於沒有成立倉儲，他說，貿易商買賣，產品進口直接交給中央畜產會，畜產會自己也沒有倉儲，而是向外付費租賃倉儲存放，貿易商不必然需要有設立倉儲倉庫，這並沒有問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言