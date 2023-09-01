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貿易商有巴西管道因此成立公司幫政府 農業部這樣說

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
巴西出口「帶殼蛋（LARGE WHITE EGGS （54G-60G）＆EXTRA WHITE EGGS （60G-66G）-GRADE A）」檢出動物用藥殘留含量不符規定，進口商為超思股份有限公司；目前，農業部已暫停從巴西進口雞蛋。圖／食藥署提供
巴西出口「帶殼蛋（LARGE WHITE EGGS （54G-60G）＆EXTRA WHITE EGGS （60G-66G）-GRADE A）」檢出動物用藥殘留含量不符規定，進口商為超思股份有限公司；目前，農業部已暫停從巴西進口雞蛋。圖／食藥署提供

農業部專案進口雞蛋，合作的貿易商中，小公司超思，進了巴西雞蛋超過農業部進口總量的一半以上，外界好奇這公司的獨特之處，農業部解釋，巴西為雞蛋出口大國，品質好且衛生安全，因此大量進口。

超思公司負責人秦語喬今表示，她有進口日本蛋經驗，也有管道接觸到農業大國巴西，為了幫忙政府，去年9月才成立超思公司從巴西進口雞蛋。政府找了很多貿易商幫忙找蛋，當時全亞洲都缺蛋，美國也沒有蛋，她剛好有管道接觸到巴西，想說可以幫忙政府去找蛋，就在去年9月成立超思公司，因雞蛋檢驗合格後直接送往畜產會，所以沒有設立倉儲。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，這是兩件事情，去年政府還沒有找蛋，去年陸續有從日本進口雞蛋，但去年底日本也不足，因此無法供應出口；而緊急進口是因應今年3月缺蛋，也因此委請貿易商緊急進口，貿易商說法時序可能有誤；至於沒有成立倉儲，他說，貿易商買賣，產品進口直接交給中央畜產會，畜產會自己也沒有倉儲，而是向外付費租賃倉儲存放，貿易商不必然需要有設立倉儲倉庫，這並沒有問題。

雞蛋 巴西 農業部

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