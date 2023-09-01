Cartier Libre創意珠寶巧編寶石繞指柔 台灣亞洲獨賣

珠寶之所以是珠寶，因為透過設計師的巧思、珠寶工匠工藝，結合矜貴的寶石，因而催生出令人為之驚嘆的喜悅感受。頂級珠寶品牌卡地亞（Cartier）推出全球限量作品Cartier Libre Tressage創意珠寶系列，透過超越常規的大膽視野，為台灣藏家獻上了一系列狂野大膽創意珠寶，將在9月於亞洲市場搶先獨賣。

Libre原本屬於訂製、設計、創意系列，過往Cartier便曾推出Libre腕表，但今年首度出現了Cartier Libre的Tressage 14珠寶；嚴格來說，Cartier早從2002年開始便小批量推出多個設計風格的創意珠寶，這些珠寶除了探索造型與設計的無限可能，並挑戰既有的工藝作法，而2023的Tressage在Cartier的資料庫中屬於第14個系列，因而得此編碼。所謂的Tressage是「編織之意」，Cartier從過往前任品牌創意總監貞杜桑女士大膽混搭黃金與綠松石、珊瑚的做法得到啟發，再結合品牌過往曾發表過的Paris Nouvelle Vague巴黎新浪潮系列珠寶，最終創作出我們眼前的Cartier Libre系列Tressage珠寶戒指與手環。

全系列將原本堅硬珍貴的寶石，化為一條又一條的閃耀光束、重新混搭編織，因而得到「Tressage」編織之名。像是其中一款Tressage黑曜石鉑金戒指克服了規律凹槽、鋪鑽細鍊的障礙之牆，實現了以鑽石纏繞交織在黑曜岩上，讓鑽石火光、黑曜石的飽滿深邃與其上的金箔展現多重風格對比；又像另一系列戒指與手鐲大膽結合玫瑰金、鑽石細鍊與扭索狀的珊瑚，飽滿、有機且混然天成的生動意象，也令喜悅與歡愉自心中油然而生。