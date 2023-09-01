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Cartier Libre創意珠寶巧編寶石繞指柔 台灣亞洲獨賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
有「美洲豹女士」之稱的貞杜桑，是品牌過往時期的創意總監。圖／Cartier提供
有「美洲豹女士」之稱的貞杜桑，是品牌過往時期的創意總監。圖／Cartier提供

珠寶之所以是珠寶，因為透過設計師的巧思、珠寶工匠工藝，結合矜貴的寶石，因而催生出令人為之驚嘆的喜悅感受。頂級珠寶品牌卡地亞（Cartier）推出全球限量作品Cartier Libre Tressage創意珠寶系列，透過超越常規的大膽視野，為台灣藏家獻上了一系列狂野大膽創意珠寶，將在9月於亞洲市場搶先獨賣。

Libre原本屬於訂製、設計、創意系列，過往Cartier便曾推出Libre腕表，但今年首度出現了Cartier Libre的Tressage 14珠寶；嚴格來說，Cartier早從2002年開始便小批量推出多個設計風格的創意珠寶，這些珠寶除了探索造型與設計的無限可能，並挑戰既有的工藝作法，而2023的Tressage在Cartier的資料庫中屬於第14個系列，因而得此編碼。所謂的Tressage是「編織之意」，Cartier從過往前任品牌創意總監貞杜桑女士大膽混搭黃金與綠松石、珊瑚的做法得到啟發，再結合品牌過往曾發表過的Paris Nouvelle Vague巴黎新浪潮系列珠寶，最終創作出我們眼前的Cartier Libre系列Tressage珠寶戒指與手環。

全系列將原本堅硬珍貴的寶石，化為一條又一條的閃耀光束、重新混搭編織，因而得到「Tressage」編織之名。像是其中一款Tressage黑曜石鉑金戒指克服了規律凹槽、鋪鑽細鍊的障礙之牆，實現了以鑽石纏繞交織在黑曜岩上，讓鑽石火光、黑曜石的飽滿深邃與其上的金箔展現多重風格對比；又像另一系列戒指與手鐲大膽結合玫瑰金、鑽石細鍊與扭索狀的珊瑚，飽滿、有機且混然天成的生動意象，也令喜悅與歡愉自心中油然而生。

值得一提的是，Cartier Libre Tressage創意珠寶系列全球僅限4個市場能販售，台灣則被選為亞洲唯一，四個子系列合計10款作品已從即日起於卡地亞TPE101旗艦店搶先曝光，歡迎提前預約、親自鑑賞。

Paris Nouvelle Vague系列Strolls戒指，黃K金、紅色真漆。圖／Cartier提供
Paris Nouvelle Vague系列Strolls戒指，黃K金、紅色真漆。圖／Cartier提供
Cartier Libre Tressage金珠戒指，黃K金，37萬9,000元。圖／Cartier提供
Cartier Libre Tressage金珠戒指，黃K金，37萬9,000元。圖／Cartier提供
Paris Nouvelle Vague Strolls 手環，使用玫瑰金、黑色真漆、鑽石，啟發了今日的Tressage創意珠寶系列。圖／Cartier提供
Paris Nouvelle Vague Strolls 手環，使用玫瑰金、黑色真漆、鑽石，啟發了今日的Tressage創意珠寶系列。圖／Cartier提供
Cartier Libre Tressage系列金珠手環，黃K金，190萬元。圖／Cartier提供
Cartier Libre Tressage系列金珠手環，黃K金，190萬元。圖／Cartier提供
使用黃金、青金石、綠玉髓、鑽石的Paris Nouvelle Vague L'Espiègle戒指，靈感來自巴黎的街景與夜色。圖／Cartier提供
使用黃金、青金石、綠玉髓、鑽石的Paris Nouvelle Vague L'Espiègle戒指，靈感來自巴黎的街景與夜色。圖／Cartier提供
Cartier Libre Tressage黑曜石戒指，使用鉑金、黑曜石、鑽石，379萬元。圖／Cartier提供
Cartier Libre Tressage黑曜石戒指，使用鉑金、黑曜石、鑽石，379萬元。圖／Cartier提供

珠寶 設計師

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