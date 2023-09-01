證件有「9、2、5」贈酥炸魷魚圈！銀座杏子豬排到新店

銀座杏子日式豬排來台10周年，將於9/20在新店裕隆城開出全台第25家門市，慶祝新店開幕，全品牌於9/1至9/30推出優惠活動，持任一證件至全台銀座杏子日式豬排消費兩份套餐，證件中包含「9、2、5」任一數字、即贈價值110元的酥炸魷魚圈。

銀座杏子日式豬排招牌餐「梅子椒鹽熟成里肌豬排」，嚴選日本最頂級梅子品種「紀州南高梅」製成的梅子果泥，再將梅醬夾入厚實的熟成里肌豬排，裹上日本麵包粉入鍋油炸，梅香平衡油脂，吃起來更加清爽。每日限量的「伊比利厚切腰內三拼豬排套餐」，則是以伊比利豬肉搭配炸牡蠣與草蝦，是奢華版的海陸饗宴。