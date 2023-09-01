foodpanda「9月優惠碼懶人包」快筆記！美食外送、中秋烤肉都有好康

美食外送是許多人日常的依靠，9月底還將迎接少不了烤肉歡聚的中秋節，foodpanda「9月優惠碼懶人包」快筆記，享受滿滿的折扣小確幸。

●超級會員日專屬優惠

9月6日美食外送下訂必勝客，pandapro會員消費滿229元享7折，最高折抵80元，且不限訂購次數。 9月13日美食外送下訂八方雲集，pandapro會員消費滿229元享7折，最高折抵80元，且不限訂購次數。 9月20日美食外送下訂Sukiya，pandapro會員消費滿229元享7折，最高折抵80元，且不限訂購次數。 9月27日美食外送下訂萬波島嶼紅茶，pandapro會員消費滿229元享7折，最高折抵80元，且不限訂購次數。

●美食外送優惠

9月2日至9月3日週末全台快閃，美食外送指定消費者輸入優惠碼【九咪吃飯飯】，消費滿199元享79折，最高折抵70元，每人可使用1次。 9月1日至9月30日，美食外送9月指定使用者訂購指定店家優惠8折起，消費滿329元輸入優惠碼【九月熊送】再打85折，最高折抵60元，每人限使用1次。 9月1日至9月30日，美食外送下訂必勝客輸入優惠碼【爽吃必勝客】消費滿280元現折70元，每人使用次數無上限。 9月1日至9月30日，美食外送下訂Pasta Hut輸入優惠碼【指定系列折50】，下訂指定餐點現折50元，每人使用次數無上限。 9月1日至9月30日，美食外送下訂必勝客起司咔滋餅獨享餐享75折，購買兩份享7折，免輸入優惠碼。 9月1日至9月30日，美食外送下訂麥當勞四塊麥克鷄塊享買1送1，免輸入優惠碼。 9月1日至10月1日，美食外送下訂肯德基滿399 元 ，贈咔拉脆雞1份，免輸入優惠碼。 9月1日至9月18日，美食外送下訂漢堡王花生培根脆雞堡套餐享買1送1，免輸入優惠碼。限於漢堡王指定門市訂購指定品項方可享有優惠價，部分分店不適用，數量有限售完為止。 9月1日至9月30日，美食外送下訂達美樂指定口味大披薩享75折，免輸入優惠碼。限於達美樂指定門市訂購指定品項方可享有優惠價，部分分店不適用，數量有限售完為止。 9月17日至9月30日，美食外送下訂達美樂，pandapro會員消費滿300元現折60元，限達美樂指定分店適用，部分門市不適用，優惠限已訂閱pandapro會員訂餐滿額適用，最高折抵60元。

●美食外送：烤肉季優惠

9月1日至10月1日，美食外送下訂指定餐廳，消費滿399元輸入優惠碼【哇烤肉】享85折，最高折抵70元， 每人限使用1次，限指定使用者，限使用線上付款。 9月1日至10月1日美食外送於指定時段，下訂指定飲料店，消費滿250元輸入優惠碼【哇烤涼欸】享79折，最高折抵70元，每人限使用1次，限指定使用者，限使用線上付款。

●生鮮雜貨優惠

9月1日至10月1日，指定用戶訂購生鮮雜貨輸入優惠碼【九咪買菜菜】，指定店家滿499元享9折，最高折抵150元，每人可用1次 9月1日至10月1日，指定用戶訂購生鮮雜貨輸入優惠碼【九咪買蛋蛋】，指定店家滿699元享85折，最高折抵300元，每人可用1次。 9月1日至10月1日，指定用戶訂購生鮮雜貨輸入優惠碼【九咪買肉肉】，滿1,599元享8折，最高折抵500元，每人可用1次。 9月2日指定用戶訂購生鮮雜貨，輸入優惠碼【哇烤地瓜】，指定店家滿599元享75折，最高折抵300元，每人可用1次。 9月3日指定用戶訂購家樂福，輸入優惠碼【哇烤家樂福】，家樂福系列分店滿999元享75折，最高折抵500元，每人可用1次。 9月1日至9月14日 ，訂購The Body Shop輸入優惠碼【美體小舖熊秋】滿999元享85折，最高折抵200元，每人可用1次。 9月1日至9月7日 ，訂購萊爾富輸入優惠碼【萊爾富熊秋】滿399元享85折，最高折抵200元，每人可用1次。 9月5日至9月7日，訂購屈臣氏輸入優惠碼【小屈熊秋】，滿799元享79折，最高折抵200元，每人可用1次。 9月12日至9月14日，訂購康是美輸入優惠碼【小康熊秋】，滿799元享79折，最高折抵200元，每人可用1次。

●生鮮雜貨：烤肉季優惠

9月8日至9月21日，訂購燦坤輸入優惠碼【哇烤燦坤】滿499元享85折，最高折抵300 元，每人可用1次。 9月8日至9月14日，訂購全聯輸入優惠碼【哇烤全聯】指定地區滿1,099元享85折，最高折抵200元，每人可用1次。

●pandamart熊貓超市：烤肉季優惠

9月9日pandamart熊貓超市，輸入優惠碼【哇烤熊貓】，指定分店滿649元享75折，最高折抵300元，每人可用1次。 9月24日pandamart熊貓超市，輸入優惠碼【哇烤超市】，指定分店滿649元享75折，最高折抵300元，每人可用1次。 9月4日至10月1日，9月平日限量開搶19元熱門商品，數量有限售完為止。 9月4日至10月1日，每週假日限時限量販售高級烤肉商品，最低5折起，數量有限售完為止。

●信用卡優惠

9月1日至9月30日首次訂購使用線上付款，輸入優惠碼【psop22】，全平台消費滿200元折抵100元，每人限用1次。 9月1日至9月30日首次訂購使用線上付款，輸入優惠碼【psfppay】，全平台消費享4折最高折抵175元，每人限用1次，訂單完成後並再提供一次4折優惠。 9月1日至9月30日生鮮雜貨首次訂購使用線上付款，輸入優惠碼【psfppaym】，消費享4折最高折抵250元，每人限用1次，訂單完成後並再提供一次4折優惠。 9月1日至9月30日JCB信用卡獨家優惠，輸入優惠碼【psjcb309】，全平台消費滿300元折抵100元，每人限用1次。 9月1日至9月30日中國信託LINE Pay卡獨家優惠，輸入優惠碼【psctbc309】，全平台消費滿200元可享88折優惠，最高可折抵50元，每人限用1次。 9月1日至9月30日中國信託LINE Pay卡獨家優惠，輸入優惠碼【psctbce309】每日上午5:30至中午11:00，消費滿100元享85折優惠，最高可折抵50元，每人限用1次。

●pandago即時快遞優惠

9月1日至9月30日首次使用pandago服務，輸入優惠碼【快送】可享運費5折，優惠最高折抵80元。 9月1日至9月30日使用pandago服務，輸入優惠碼【爽送】，可享運費7折，優惠最高折抵50元。

●外帶自取優惠

9月1日至9月30日，外帶自取指定地區輸入優惠碼【自取熊送】，消費滿199元享85折，最高折抵50元，每人可用5次。 9月1日至9月30日，輸入優惠碼【吃飯不九等】，外帶自取滿額享79折，最高折抵70元，每人可用2次。

●內用優惠

9月4日至10月1日，平日晚上18:00~20:00，瓦崎燒烤火鍋西門店、啾哇嘿喲韓式烤肉專門店，pandapro會員內用享兩人同行一人免費，每人可用3次。

●附註：優惠碼需為線上付款方可使用，數量有限，兌完為止。實際活動詳情及辦法請以App及官網結帳頁面顯示為主。