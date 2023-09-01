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全國電子「3C電腦家電展」限時限量下殺56折起！買指定家電滿額加1元送精品家電

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全國電子「3C電腦家電展」9月1日至9月6日開跑，限時限量電視、冰箱及洗衣機出清下殺56折起。圖／全國電子提供
全國電子「3C電腦家電展」9月1日至9月6日開跑，限時限量電視、冰箱及洗衣機出清下殺56折起。圖／全國電子提供

全國電子「3C電腦家電展」9月1日至9月6日線上線下同步開跑，集結3C家電知名品牌電視、冰箱、洗衣機出清最低下殺56折起，空調出清75折起，政府推動「汰舊換新補助」3,000元，搭配「減徵貨物稅」2,000元，空調、冰箱最高可補助到5,000元，活動期間周末購買綠點環保商品還有環保集點10倍贈，最高再送2,000元。

全國電子「3C電腦家電展」活動期間，買指定家電滿額加1元再送精品家電，單筆消費滿100,000元加1元可享Panasonic三刀頭電鬍刀、聲寶不銹鋼電鍋或東芝微電腦微波爐3選1；單筆消費滿40,000元家1元可享美國Oster隨鮮瓶果汁機、電烤箱或防靜電吹風機3選1；單筆消費滿20,000元加1元可享戶外露營必備可攜式桌椅、輕巧收納睡袋或法國進口強化餐盤3選1。

開學季到全國電子買筆電不僅可享優惠，還有筆電好康自己選及10,000元家電購物金，筆電選舊換新Windows電腦最高折32,700元、果粉購買Apple MacBook舊換新最高現折51,800元，還有高質感Marshall藍牙喇叭、無線藍牙耳機、無線鍵盤滑鼠或無線路由器等商品。9月30日前綁定LINE好友買家電「炸裂新學期」，最高抽20,000元開學助學金；指定商品消費滿5000元，還可以參加「我的開學我作主」抽獎活動，購買數位商品、小家電、生活用品登錄發票抽最新款iPhone。

此外，全國電子線上購物9月3日晚上10點至9月4日上午8點限時10小時祭出夜殺優惠57折起，新款MacBook Air M2 15.3吋256GB（午夜）MQKW3TA/A夜殺優惠價37,900元，活動期間結帳輸入折扣券碼「999」搶券折上折，包括Apple、Marshall、dyson、Roborock、三洋、Sony、Whirlpool等品牌都有隱藏優惠。

●附註：各項優惠活動詳情以全國電子門市、官網公告為準。

全國電子9月3日Apple Day「夜殺」優惠寵果粉（9月3日晚上10點至9月4日早上8點），指定MacBook下殺88折。圖／全國電子提供
全國電子9月3日Apple Day「夜殺」優惠寵果粉（9月3日晚上10點至9月4日早上8點），指定MacBook下殺88折。圖／全國電子提供
全國電子開學季買電腦送萬元家電購物金，還有機會抽開學助學金和iPhone。圖／全國電子提供
全國電子開學季買電腦送萬元家電購物金，還有機會抽開學助學金和iPhone。圖／全國電子提供
全國電子「3C電腦家電展」9月1日至9月6日開跑，多款變頻冰箱狂降價，搭配節能補助再省最高5,000元。圖／全國電子提供
全國電子「3C電腦家電展」9月1日至9月6日開跑，多款變頻冰箱狂降價，搭配節能補助再省最高5,000元。圖／全國電子提供

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