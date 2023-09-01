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不對稱更個性 ISSEY MIYAKE 2023秋冬實驗氣鮮明

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
ISSEY MIYAKE 2023秋冬嘗試突破了衣物結構、色彩與視覺的框架，大膽實驗。圖／ISSEY MIYAKE提供（合成圖）
ISSEY MIYAKE 2023秋冬嘗試突破了衣物結構、色彩與視覺的框架，大膽實驗。圖／ISSEY MIYAKE提供（合成圖）

隨著季節即將在不遠的將來轉換，日本時尚品牌ISSEY MIYAKE悄悄推出2023秋冬系列，延續品牌具高辨視度的皺摺布料與實驗精神，嘗試突破框架，展現出關於幾何、比例、布料與色彩的全新可能。

設計團隊先在各種形狀與色彩的紙張上進行剪裁與排序，透過不斷的實驗，最終創作出本季2023秋冬的全數作品。服裝裂解了傳統結構：透過沒有領片、衣袖、鈕扣、腰身，思維上的自由進而實踐而成布料與肢體的解放；例如Rectilinear就由兩種不同的的矩形拼接而成，即便從正面欣賞時，左右上下的不對稱都饒富玩興，更何況當皺摺布料穿戴上身時，由2D立體化成為3D，讓其穿戴者宛如一幅行走的抽象藝術。

此外Rectilinear的Milled與Out of a cube系列則藉由不同色塊的拼接，讓服裝本身變成某種數位（或光學）迷彩，例如Rectilinear：Milled外套的撞色印花則是以羊毛和棉混紡製成的雙層針織物，展現錯視般的流動印象。

值得留心的是，本季秋冬新品更在過往的皺褶、幾何元素之外悄悄蛻變，Straight Seams系列便使用了表面運用合成皮革處理的聚酯平針織物，讓質感相似於真皮，卻具有柔軟與延展性。同時整體輪廓出現了超長皮手套、極短裙與短靴、如紙片般自然坍落的寬邊高帽的個性單品，ISSEY MIYAKE是否在整體調性上悄悄開展新的可能？相當值得親身一探、持續觀察。

無需整燙、充滿皺褶紋理的ISSEY MIYAKE秋冬系列，在不對稱的結構中賦予奇妙趣味。圖／ISSEY MIYAKE提供
無需整燙、充滿皺褶紋理的ISSEY MIYAKE秋冬系列，在不對稱的結構中賦予奇妙趣味。圖／ISSEY MIYAKE提供
超長袖套、短靴，超短連身衣，讓人隱約嗅到品牌在設計脈絡上的變革可能。圖／ISSEY MIYAKE提供
超長袖套、短靴，超短連身衣，讓人隱約嗅到品牌在設計脈絡上的變革可能。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE 2023秋冬系列，將衣物當成抽象的3D畫布，創造出幾何的豐富表情。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE 2023秋冬系列，將衣物當成抽象的3D畫布，創造出幾何的豐富表情。圖／ISSEY MIYAKE提供
聚酯平針織物的表面經過合成皮革處理，因此具有柔軟與延展性的皮革特點。圖／ISSEY MIYAKE提供
聚酯平針織物的表面經過合成皮革處理，因此具有柔軟與延展性的皮革特點。圖／ISSEY MIYAKE提供

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