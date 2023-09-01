不對稱更個性 ISSEY MIYAKE 2023秋冬實驗氣鮮明

隨著季節即將在不遠的將來轉換，日本時尚品牌ISSEY MIYAKE悄悄推出2023秋冬系列，延續品牌具高辨視度的皺摺布料與實驗精神，嘗試突破框架，展現出關於幾何、比例、布料與色彩的全新可能。

設計團隊先在各種形狀與色彩的紙張上進行剪裁與排序，透過不斷的實驗，最終創作出本季2023秋冬的全數作品。服裝裂解了傳統結構：透過沒有領片、衣袖、鈕扣、腰身，思維上的自由進而實踐而成布料與肢體的解放；例如Rectilinear就由兩種不同的的矩形拼接而成，即便從正面欣賞時，左右上下的不對稱都饒富玩興，更何況當皺摺布料穿戴上身時，由2D立體化成為3D，讓其穿戴者宛如一幅行走的抽象藝術。

此外Rectilinear的Milled與Out of a cube系列則藉由不同色塊的拼接，讓服裝本身變成某種數位（或光學）迷彩，例如Rectilinear：Milled外套的撞色印花則是以羊毛和棉混紡製成的雙層針織物，展現錯視般的流動印象。