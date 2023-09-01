全家便利商店再攜「古娃娃WA!COOKIES」推10款茶味新品！「荔枝烏龍霜淇淋」快搶吃

最懂玩的全家便利商店Fami!ce霜淇淋又有新口味報到！本次再度攜手便利商店女神古娃娃與團隊所創立的點心品牌WA!COOKIES，9月5日起推出全新口味「荔枝烏龍霜淇淋」，香甜荔枝風味結合回甘茶香超迷人，9月6日起冰品還有以烏龍茶搭配起司奶蓋、Q彈茶凍的「鹽之花奶霜烏龍酷繽沙」，另有8款獨特的茶味甜點陸續開賣，冰品控、螞蟻人快搶吃一波！

全家便利商店Fami!ce霜淇淋以獨家產業鏈，打造口味品質兼具的超級商品，10年來穩坐超商社群聲量霸主，加上全台超過2千間販售店的通路優勢，銷售屢創佳績，已連續兩年翻倍成長。根據全家便利商店銷售觀察，消費者喜愛茶口味霜淇淋，過往推出的東方美人茶、鐵觀音等茶系口味皆有網友熱烈敲碗回歸。全家便利商店與WA!COOKIES合作已邁入第3年，每年以茶主題所推出的新品皆大受歡迎，本次Fami!ce霜淇淋再度攜手WA!COOKIES推出「荔枝烏龍霜淇淋」，使用台灣產荔枝果汁與北埔烏龍茶完美融合，在醇厚回甘的烏龍茶中增添荔枝清爽果香，甘醇不膩口。

Fami!ce「荔枝烏龍霜淇淋」將於9月5日起正式上市，9月5日至9月11日可享新品嘗鮮價45元（原價49元）；9月5日至9月7日全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出Fami!ce霜淇淋5支優惠價168元（每會員限購2組、兌換期限至2024年3月31日）。為回應消費者對Fami!ce霜淇淋的喜愛，9月5日至10月4日購買Fami!ce霜淇淋任一口味，加價49元即可獲得限量霜淇淋造型購物袋，兩款共限量5萬個，售完為止。

全家便利商店也與WA!COOKIES攜手推出「鹽之花奶霜烏龍酷繽沙」，9月6日起開賣，選用台灣四季春烏龍及黃金烏龍茶，拌入荔枝蜜以黃金比例調配而成獨特口味，更添加茶凍提升咀嚼口感，頂部鋪上微鹹起司奶蓋，一杯內含多層次風味，以創新冰品帶來驚奇，售價65元，9月6日至9月19日會員可享新品嘗鮮價55元。

全家便利商店研發甜點近20年資歷，為唯一擁有自營甜點專業產線的便利商店，繼今年推出自有甜點品牌minimore後，更帶動甜點銷售業績翻倍成長。全家便利商店minimore再度聯名WA!COOKIES推出4款新品，9月6日起陸續開賣。首推「烏龍茶可可千層蛋糕」，以炭焙烏龍茶入料，入口後嚐得到濃郁茶香，售價55元；9月13日上市的「阿薩姆可可脆粒泡芙」，可可脆皮泡芙搭配苦甜阿薩姆奶茶內餡，口感層次豐富，售價45元；另有「紅茶舒芙蕾焦糖布丁」（售價65元）、「芝麻三重奏蛋糕捲」（售價59元）。

常溫烘焙品項則陸續推出極鬆餅新口味「肉桂巧克力鬆餅」與「伯爵茶焦糖鬆餅（9月12日上市）」，分別採用巧克力與伯爵茶粉製成蓬鬆濕潤的餅皮，搭配濃郁奶霜內餡，適合搭配Let’s Café享用，兩款售價皆為42元；「可可熔岩烏龍茶戚風蛋糕」以烏龍茶葉融入蛋糕體，搭配黑巧克力苦甜熔岩內餡，常溫、微波都別具風味，售價45元。9月6日至9月19日購買指定WA!COOKIES聯名商品，可享有任選第2件6折優惠。