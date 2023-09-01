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全家便利商店再攜「古娃娃WA!COOKIES」推10款茶味新品！「荔枝烏龍霜淇淋」快搶吃

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手WA!COOKIES推出「荔枝烏龍霜淇淋」，香甜荔枝風味搭配回甘茶香超迷人。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手WA!COOKIES推出「荔枝烏龍霜淇淋」，香甜荔枝風味搭配回甘茶香超迷人。圖／全家便利商店提供

最懂玩的全家便利商店Fami!ce霜淇淋又有新口味報到！本次再度攜手便利商店女神古娃娃與團隊所創立的點心品牌WA!COOKIES，9月5日起推出全新口味「荔枝烏龍霜淇淋」，香甜荔枝風味結合回甘茶香超迷人，9月6日起冰品還有以烏龍茶搭配起司奶蓋、Q彈茶凍的「鹽之花奶霜烏龍酷繽沙」，另有8款獨特的茶味甜點陸續開賣，冰品控、螞蟻人快搶吃一波！

全家便利商店Fami!ce霜淇淋以獨家產業鏈，打造口味品質兼具的超級商品，10年來穩坐超商社群聲量霸主，加上全台超過2千間販售店的通路優勢，銷售屢創佳績，已連續兩年翻倍成長。根據全家便利商店銷售觀察，消費者喜愛茶口味霜淇淋，過往推出的東方美人茶、鐵觀音等茶系口味皆有網友熱烈敲碗回歸。全家便利商店與WA!COOKIES合作已邁入第3年，每年以茶主題所推出的新品皆大受歡迎，本次Fami!ce霜淇淋再度攜手WA!COOKIES推出「荔枝烏龍霜淇淋」，使用台灣產荔枝果汁與北埔烏龍茶完美融合，在醇厚回甘的烏龍茶中增添荔枝清爽果香，甘醇不膩口。

Fami!ce「荔枝烏龍霜淇淋」將於9月5日起正式上市，9月5日至9月11日可享新品嘗鮮價45元（原價49元）；9月5日至9月7日全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出Fami!ce霜淇淋5支優惠價168元（每會員限購2組、兌換期限至2024年3月31日）。為回應消費者對Fami!ce霜淇淋的喜愛，9月5日至10月4日購買Fami!ce霜淇淋任一口味，加價49元即可獲得限量霜淇淋造型購物袋，兩款共限量5萬個，售完為止。

全家便利商店也與WA!COOKIES攜手推出「鹽之花奶霜烏龍酷繽沙」，9月6日起開賣，選用台灣四季春烏龍及黃金烏龍茶，拌入荔枝蜜以黃金比例調配而成獨特口味，更添加茶凍提升咀嚼口感，頂部鋪上微鹹起司奶蓋，一杯內含多層次風味，以創新冰品帶來驚奇，售價65元，9月6日至9月19日會員可享新品嘗鮮價55元。

全家便利商店研發甜點近20年資歷，為唯一擁有自營甜點專業產線的便利商店，繼今年推出自有甜點品牌minimore後，更帶動甜點銷售業績翻倍成長。全家便利商店minimore再度聯名WA!COOKIES推出4款新品，9月6日起陸續開賣。首推「烏龍茶可可千層蛋糕」，以炭焙烏龍茶入料，入口後嚐得到濃郁茶香，售價55元；9月13日上市的「阿薩姆可可脆粒泡芙」，可可脆皮泡芙搭配苦甜阿薩姆奶茶內餡，口感層次豐富，售價45元；另有「紅茶舒芙蕾焦糖布丁」（售價65元）、「芝麻三重奏蛋糕捲」（售價59元）。

常溫烘焙品項則陸續推出極鬆餅新口味「肉桂巧克力鬆餅」與「伯爵茶焦糖鬆餅（9月12日上市）」，分別採用巧克力與伯爵茶粉製成蓬鬆濕潤的餅皮，搭配濃郁奶霜內餡，適合搭配Let’s Café享用，兩款售價皆為42元；「可可熔岩烏龍茶戚風蛋糕」以烏龍茶葉融入蛋糕體，搭配黑巧克力苦甜熔岩內餡，常溫、微波都別具風味，售價45元。9月6日至9月19日購買指定WA!COOKIES聯名商品，可享有任選第2件6折優惠。

同時，全家便利商店9月6日起亦於FamiPort預購獨家販售WA!COOKIES×亞尼克「泰奶巧克酥生乳捲」，採用經典泰奶融入北海道奶霜，再加入巧克力酥菠蘿提升口感，售價735元（含運費），16入團購價6,112元、平均一入382元。

minimore紅茶舒芙蕾焦糖布丁，售價65元，9月6日起開賣。圖／全家便利商店提供
minimore紅茶舒芙蕾焦糖布丁，售價65元，9月6日起開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與WA!COOKIES攜手推出「鹽之花奶霜烏龍酷繽沙」，以烏龍茶搭配起司奶蓋、Q彈茶凍，售價65元，9月6日起開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與WA!COOKIES攜手推出「鹽之花奶霜烏龍酷繽沙」，以烏龍茶搭配起司奶蓋、Q彈茶凍，售價65元，9月6日起開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店minimore再度聯名WA!COOKIES，9月6日起陸續推出4款甜點新品、「鹽之花奶霜烏龍酷繽沙」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店minimore再度聯名WA!COOKIES，9月6日起陸續推出4款甜點新品、「鹽之花奶霜烏龍酷繽沙」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手WA!COOKIES推出「荔枝烏龍霜淇淋」，將於9月5日起正式上市。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手WA!COOKIES推出「荔枝烏龍霜淇淋」，將於9月5日起正式上市。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月6日起陸續推出極鬆餅新口味「肉桂巧克力鬆餅」與「伯爵茶焦糖鬆餅」，另有「可可熔岩烏龍茶戚風蛋糕」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店9月6日起陸續推出極鬆餅新口味「肉桂巧克力鬆餅」與「伯爵茶焦糖鬆餅」，另有「可可熔岩烏龍茶戚風蛋糕」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort預購9月6日起獨家販售WA!COOKIES×亞尼克「泰奶巧克酥生乳捲」，售價735元（含運費）、16入團購價6,112元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort預購9月6日起獨家販售WA!COOKIES×亞尼克「泰奶巧克酥生乳捲」，售價735元（含運費）、16入團購價6,112元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手WA!COOKIES推出「荔枝烏龍霜淇淋」，香甜荔枝風味搭配回甘茶香超迷人。記者陳立儀／攝影
全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手WA!COOKIES推出「荔枝烏龍霜淇淋」，香甜荔枝風味搭配回甘茶香超迷人。記者陳立儀／攝影
minimore阿薩姆可可脆粒泡芙，9月13日起開賣，售價45元。圖／全家便利商店提供
minimore阿薩姆可可脆粒泡芙，9月13日起開賣，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手便利商店女神古娃娃與團隊所創立的點心品牌WA!COOKIES，9月5日起於線上、線下陸續推出10款茶風味新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手便利商店女神古娃娃與團隊所創立的點心品牌WA!COOKIES，9月5日起於線上、線下陸續推出10款茶風味新品。圖／全家便利商店提供
minimore芝麻三重奏蛋糕捲，售價59元，9月6日起開賣。圖／全家便利商店提供
minimore芝麻三重奏蛋糕捲，售價59元，9月6日起開賣。圖／全家便利商店提供
9月5日至10月4日購買全家便利商店Fami!ce霜淇淋任一口味，加價49元即可獲得限量霜淇淋造型購物袋，兩款共限量5萬個，售完為止。圖／全家便利商店提供
9月5日至10月4日購買全家便利商店Fami!ce霜淇淋任一口味，加價49元即可獲得限量霜淇淋造型購物袋，兩款共限量5萬個，售完為止。圖／全家便利商店提供
minimore烏龍茶可可千層蛋糕，售價55元，9月6日起開賣。圖／全家便利商店提供
minimore烏龍茶可可千層蛋糕，售價55元，9月6日起開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手WA!COOKIES推出「荔枝烏龍霜淇淋」，使用台灣產荔枝果汁與北埔烏龍茶完美融合。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手WA!COOKIES推出「荔枝烏龍霜淇淋」，使用台灣產荔枝果汁與北埔烏龍茶完美融合。圖／全家便利商店提供
9月5日至10月4日購買全家便利商店Fami!ce霜淇淋任一口味，加價49元即可獲得限量霜淇淋造型購物袋，兩款共限量5萬個，售完為止。圖／全家便利商店提供
9月5日至10月4日購買全家便利商店Fami!ce霜淇淋任一口味，加價49元即可獲得限量霜淇淋造型購物袋，兩款共限量5萬個，售完為止。圖／全家便利商店提供

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