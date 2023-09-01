家扶WaWa撲滿上架 9月5日國際慈善日加開ibon管道認養

家扶基金會推動家扶WaWa撲滿認養，籌募弱勢兒少脫貧經費邁入第10年，第10代造型撲滿今上架。即日起，民眾至民眾至家扶官網捐款「第10代家扶WaWa撲滿」專案，單筆滿千元，即可獲得家扶WaWa可愛造型撲滿，9月5日國際慈善日當天還會加開7-ELEVEN ibon認養管道，歡迎大小朋友攜手做公益。

家扶指出，衛福部2018年「兒童及少年生活狀況調查」，近3成國小生每月有500元以下零用錢；超過7成國高中生有零用錢，每月平均為946元和1657元。然而6至12歲是建立孩子金錢觀的重要時期，家扶基金會「兒童啟力方案」親子理財課，引導弱勢家長和孩子共同制定「教育基金儲蓄計畫」，養成儲蓄習慣並學習有效運用金錢的方式。

家扶基金會調查顯示，弱勢兒少每餐平均只有32元，為鼓勵扶幼邀請親子家庭一起實作「親子公益儲蓄計畫」，全家每天省下35元，一個月就能存1000元做公益，不但能幫助弱勢孩子吃得更營養健康，也培養孩子儲蓄以及建立計畫性消費的觀念。

家扶說，良好理財觀念，不但是幫助自己前往理想生活的重要方法，更是避免落入貧窮的必修課，家扶基金會除了在「兒童啟力方案」納入弱勢家庭親子理財課程外，更鼓勵一般民眾和孩子共訂公益儲蓄計畫，在儲蓄認養撲滿或助貧的過程中學習善用金錢、創造價值。

今年家扶WaWa撲滿共推出7款服飾造型，撲滿還能擺頭耍萌，投幣時藉紅外線感應，能聽見童星張絡扉為您加油，巧妙設計讓撲滿兼具儲蓄、手機座和裝飾多元功能。即日起，至家扶官網捐款「第十代家扶WaWa撲滿」專案滿1000元，就能將撲滿帶回家，9月5日響應國際慈善日，當天加開ibon認養，歡迎民眾多加利用。