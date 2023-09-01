影／星宇航空熊本首航 冬季班表日日飛

星宇航空台北-熊本航線於今天正式開航，台北到熊本首航班JX846於上午九時四十三分出發，飛往日本九州，首班JX846預計於當地時間下午一時抵達阿蘇熊本機場。星宇航空成為第一家定期飛航熊本的國籍航空，開航首日，即宣布原訂每週五班，自10月29日冬季班表起增為每日一班。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空繼福岡之後，於九州開闢第二個航點—熊本。熊本富有壯麗的自然美景與多彩的傳統文化，更是日本半導體產業重要聚落。其位於九州中心點，地理位置十分便利，星宇航空將於10月29日冬季班表起，由每週五班增為天天飛航，無論目的為洽公或旅遊的旅客皆能搭乘星宇航空班機，前往熊本享受當地熱情如火的魅力。

熊本為星宇航空第七個日本航點，目前亦飛航東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、仙台，熊本開航初期每週五班，以A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席。