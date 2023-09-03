DC電影角色聲量排行榜出爐！你最愛的超級英雄上榜了嗎？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「DC電影角色」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的DC超級英雄排行榜。

1951年首部由DC漫畫改編的真人電影正式上映，該系列涵蓋了多位知名的DC漫畫角色，如蝙蝠俠、神力女超人、閃電俠等，而這些超級英雄不僅受到觀眾們喜愛，也在各大社群平台上引發了熱烈的討論。我們整理了6大最受網友熱議的DC電影人氣英雄角色，快來看看吧！

「閃電俠」時空飛越驚艷影迷 「藍甲蟲」幽默有活力超討喜 ▲ DC英雄電影角色TOP6 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對「DC電影角色」的相關討論，可以看到由於6月時首部以「閃電俠」為主角的真人版獨立電影於院線上映，使其引起社群熱議、聲量位居第一。該片以閃電俠的時間旅行為主軸，描述他試圖挽回母親的死亡，卻意外引發了一連串的災難、甚至導致平行世界的出現。

電影上映後獲得網友及影評一致盛讚，粉絲們對於閃電俠的超快速度和時空控制能力感到驚嘆，表示「他能跑到任何地方還能倒轉時空！」、「閃電俠竟然還能穿牆」，同時也有不少影迷對飾演閃電俠的演員讚譽有加，留言如「主角的演技把一般DC動作片撐起來了」、「閃電俠演技太好，會被感染到！」。

位列第二名的「藍甲蟲」則是因為近期正在電影院熱播而備受矚目，該片是第一部以拉丁裔超級英雄為主角的電影，描述主角剛從大學畢業回到家鄉，卻被一個外星甲蟲附身成為共生宿主，因而擁有了變形和武器化的能力。

許多粉絲對於藍甲蟲的青春、活力和幽默感到喜愛，直呼「他是我最愛的DC英雄之一」、「他太有趣了，跟家人的互動好可愛」，也有網友對藍甲蟲的外型及超能力發表感想，提到「DC也出蜘蛛人了嗎」、「好像猛毒＋蜘蛛人以及鋼鐵人的合體」，認為藍甲蟲身上融合了部份其他超級英雄的影子。

同樣受到網友關注的「蝙蝠俠」是一位沒有超能力，但憑藉智慧、技術和資源打擊罪惡的英雄，他所處的高譚市是毒品、暴力猖獗的犯罪溫床，而他必須同時與警方和黑幫展開攻防。

由於蝙蝠俠至今已由多位演員重新詮釋，便有粉絲在網路上發文詢問網友「最喜歡哪一任蝙蝠俠」引起討論，有人表示「最接近心目中的蝙蝠俠是班艾佛列克演的！」，有人則提出「克里斯汀･貝爾演的黑暗騎士最帥沒有之一」，可見大家對於哪位蝙蝠俠是「歷代最佳」有著不同看法。

此外「超人」、「神力女超人」和「水行俠」也都榜上有名。擁有飛行、超力、熱視線等多種能力的「超人」是DC第一部超級英雄電影的主角，也是最具代表性和影響力的角色之一，粉絲們對於他的正義、勇敢和力量表示讚賞，紛紛表示「他真的是宇宙最強的英雄」。

而「神力女超人」則擁有強大的力量、速度、耐力以及神奇的武器和裝備，該系列電影不僅是DC擴展宇宙中最受歡迎的作品之一，集美麗、勇敢和善良於一身的神力女超人也擄獲不少影迷的心，讚嘆道「她是我心目中的女神」、「她真的是女性力量的代表」。

能控制水流並與海洋生物溝通的「水行俠」也十分熱門，其獨立電影在2018年推出後打破了DC擴展宇宙的票房紀錄，也獲得網友諸多正面評價，例如「水行俠是近年英雄電影難得收尾氣勢有做出來的」、「擁有控制海洋的力量真的好帥」，且今年12月《水行俠2》也即將上映，讓許多人引頸期盼能再一睹水行俠的風采。

每位超級英雄都有自己的故事和個人風格，這些電影也展現了DC電影的多元化和創新性，還有哪位DC英雄的故事是你最期待看到的呢？未來DC也會繼續推出更多精彩的超級英雄影視作品，讓我們拭目以待吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「DC電影角色」相關討論則數。觀測期間：2023/05/20~2023/08/20，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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