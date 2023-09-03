《山道猴子的一生》紅什麼？爆紅來源與話題焦點懶人包！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近14日內「山道猴子的一生」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的《山道猴子的一生》話題焦點與討論來源。

《山道猴子的一生》為YouTube創作者Eric Duan推出的自製動畫短片，分為上下兩集講述一個熱衷玩車的年輕人的故事，因其特殊的畫風，以及相當貼近台灣部分跑山文化的風格走紅，短短幾天總點閱率就已經突破千萬人次觀看，甚至在網路上出現一股「山道猴子」熱潮，因此我們針對該作品進行相關議題觀測，來了解相關話題到底是從哪裡爆發的！

《山道猴子》下集推出才正式引起注意 網友敲碗真人版電影 ▲ 《山道猴子的一生》近14日來源討論聲量 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近期《山道猴子的一生》相關話題討論，發現在8/13動畫下集推出當日，包括YouTube在內的「社群網站」來源聲量開始攀升，討論聲量則數較前日暴增300%，來到社群網站聲量的首次高峰，值得一提的是，在該短片上集發佈的7/7當天僅有少量的討論，一直到8/13下集推出時才引起廣大注意。

到了8月14日，聲量集散地從社群網站轉至「討論區」，網友在觀賞完後紛紛至PTT八卦板、西洽板分享觀後心得，帶動整體的話題擴散。

到了8月16日，社群網站聲量逆轉向上狂飆，動畫相關討論首次突破1萬則聲量大關，當天有新聞粉專分享網友製作的《山道猴子的一生》AI繪圖版本，網友對於「教材神作」變得更貼近現實而熱烈回覆，紛紛敲碗真人版本，「山道猴」相關話題討論依然持續增加中。

接著2天後，聲量來到觀測區間的最高峰，當天有消息稱《山道猴子的一生》即將翻拍成「真人版成人片」，令大量話題關注者感到新奇，另外也有愈多社群粉專搶搭話題熱潮，如發布出電影相關笑話的貼文、或是發起選角相關話題等等，在這些討論的推波助瀾下，單日在三大來源就吸引了破2萬則的聲量。

「山道猴子」一詞令人困惑？故事內容引發網友共鳴爆紅 ▲ 《山道猴子的一生》話題 7 大熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖 進一步歸納網路上針對《山道猴子的一生》的討論面向，發現不少人困惑究竟什麼是「山道猴子」？就有網友表示「當馬路三寶出現在跑山的山道中，就會被稱為猴子、山猴子及山道猴」，指出這其實就是危險騎士的負面代名詞，也有民眾認為此一詞彙成為影片創作者的取名靈感，實在是再貼切不過。

而也有人對於該短片爆紅感到不解，對此，許多民眾就表示「看完山道猴子後，滿滿的惆悵感，真的很寫實的人生故事」、「這故事就算不是發生在自己身上，一般台灣青少年身邊也多少都會有這類的朋友，所以很容易就能理解他所要表達的事情」，紛紛指出該短片爆紅是因為編劇非常寫實，容易引起觀眾共鳴，就算本身沒有類似的經歷，身邊或多或少都有這類型的朋友。

此外，《山道猴子的一生》背後的「教育意義」也引起網友熱議，不少人分享觀後感，說道「面對現實，不要過度消費，愛惜身邊的人，凡事量力而為！」、「這是一部很棒的警世影片，也反映一般年輕人的經濟狀況、及遇到感情時不成熟的處理狀態」，認為該短片繪圖上雖然較陽春，但劇情內容上警世意味濃厚，讓人看了能夠省思自己，甚至有民眾笑稱應該列入義務教育教材當中，或許能警醒部分年輕人。

你看過《山道猴子的一生》了嗎？若已經觀賞過了，你也認同上述網友提到的想法、或是你抱持著相反意見呢？若是還沒看過這部爆紅的短片的話，不妨立即觀賞，跟身邊的朋友一起聊聊裡頭的議題吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「山道猴子」相關討論則數。觀測期間：2023/08/10~2023/08/14，共14天觀測來源：討論區、社群網站、新聞（排除抽獎文）

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