【即時短評】進口雞蛋爭議多 農業部應該說清楚

農業部專案進口雞蛋事件延燒快一周，面對外界提出各種質疑，到底誰能夠成為中央畜產會採買進口雞蛋，補貼關稅、包裝等相關費用價差，農業部到30日才提出當時遴選的條件與資格，但相信可以符合要求的業者應該不少，為何會挑選資本額僅50萬元的新創公司；以及過去都號稱以外銷出口為導向的農產國家隊台農發為合作對象，農業部始終沒有說明清楚。

農業部認為，當時情況緊急，從國外進口雞蛋不容易，誰能趕快成就訂單，誰就是合作的對象，國外採買是為了平抑當時飆漲的雞蛋黑市價格，也因此，農業部把經費給了畜產會採買這些進口業者的進口蛋，補貼其中的價差，並非國內蛋價變便宜，也不是進口雞蛋很平價，而是納稅人花錢、全民補貼的結果，這樣卻被農業部解讀為全民受惠；未來，其他農產品價格高漲時，是否也要比照辦理？

這些受中央畜產會委託的貿易業者當然都是合法業者，但外界不解的是，一個登記隱身民宅、去年才成立的新創公司，不僅可以在國家緊急危難時，用最快速度爭取到國外訂單，可以先代墊高額的進口費用，進口的數量可以占政府採買數量的一半，能力實力都受到政府青睞，必定有其過人之處。

台農發當時是由農委會輔導成立，以外銷為導向的農產國家隊，過去外銷紀錄普通，幾乎賠光資本額，最後與台農投合併後，資本額增加；這個號稱「百分之百民間公司」，卻常常有農業部關愛眼神，早就不是新聞；經過這次進口雞蛋的事件，才發現原來外界都誤會台農發，其進口專長遠高於出口，才能在國家需要時，農業部也沒忘記他。

在國家面臨緊急危難時，政府設定好規則，預擬好到底要進口多少量，有能力的廠商業者認為有利可圖就會去進口，就如畜產會專案補貼進口豬肉一樣，有時間期限，有每公斤６元的補貼金額，有採購部位與採購總量，遊戲規則先講好，公告在畜產會網站上，畢竟，有能力的民間業者太多了，誰有本事何條件都可以參加，但進口雞蛋的資訊就相對少很多，何時進、進多少、價差可補多少、需求總量多少都不清楚。

去年底就缺蛋了，日方都停止出口，當時產業已經示警，如果日本進口蛋進不來時，就能預先處理，哪有今年3、4月的缺蛋亂象？就算事後補強，農業部何須層層下包，先轉中央畜產會，再轉其他的貿易商；畜產會聽命於農業部、台農發是農業部成立的，轉來轉去都是自家人，反而引起更多疑慮。