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米其林44家摘星 三星再添2家

聯合報／ 記者高婉珮／台北報導
今年米其林三星餐廳入選有三家。記者吳致碩／攝影
今年米其林三星餐廳入選有三家。記者吳致碩／攝影

《臺灣米其林指南二○二三》星級餐廳名單昨日正式公布，全台四十四家餐廳摘星，包括三家三星餐廳、六家二星餐廳、卅五家一星餐廳；另有六家餐廳獲綠星肯定，來自台北的台菜餐廳「好嶼」及高雄法料餐廳「Thomas Chien」，雙雙成為今年新科綠星得主。

2023米其林榜單 製表／高婉珮
2023米其林榜單 製表／高婉珮
今年三星餐廳名單有重大變化，除君品的粵菜餐廳「頤宮」繼續蟬聯，另有台中的新加坡菜餐廳「JL Studio」及台北的時尚台灣菜餐廳「態芮」由二星晉升三星，這是台灣自二○一八年納入《米其林指南》版圖以來，首度有兩家餐廳晉升三星，也是全球首次有台灣料理及新加坡料理餐廳獲《米其林指南》三星肯定。

二星餐廳變動幅度也不小；除「侯布雄」、「logy」、「RAW」連莊，另三家餐廳是由一星晉升為二星，分別是高雄的法料餐廳「Liberté」、台北的西班牙菜「渥達尼斯磨坊」與天婦羅餐廳「牡丹」。

一星餐廳今年有卅五家，其中七家新進榜，分別是台北的時尚歐陸菜「Ad Astra」、時尚義大利菜「INITA」、時尚台菜「斑泊」、拉丁美洲菜「ZEA」與歷經搬遷後重新開幕的「A Cut」牛排館；此外，台中的時尚台菜「文公館」，與高雄的現代日魂法料餐廳「Haili」，也是今年的新科一星餐廳。

以城市區分，台北仍是星級餐廳最大贏家，不但四十四家星級餐廳中有卅六家來自台北，在六家綠星中，來自台北的餐廳也占五家。台中星級餐廳由去年的五家增加為六家，除新增一星餐廳「文公館」，原二星餐廳「JL Studio」則晉升為三星。台南去年星級餐廳掛零，今年仍未突破。高雄今年有新收穫，新增一家一星、一家綠星餐廳，原一星餐廳「Liberté」晉升至二星。

三星 米其林 新加坡

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