PS5遙控裝置、2款無線耳機亮相 價格、上市時間公開

隨著PS5供貨穩定，PlayStation開始陸續推出各式周邊產品，持續搶攻玩家荷包。繼5月首度亮相PlayStation Portal remote player遙控遊玩裝置，以及第一款無線耳塞式耳機PULSE Explore之後，近期PlayStation又再揭曉一款全新PlayStation耳罩式無線耳機組PULSE Elite。PlayStation Portal remote player的建議售價為美金199.99元，將於今年下半年上市；PULSE Explore的建議售價也是美金199.99元，PULSE Elite的建議售價則為美金149.99元，將於稍後公布台灣售價以及預購、上市時間。

PlayStation同時也分享了關於這3款新品的細節，PlayStation Portal遙控遊玩器擁有DualSense無線控制器的主要特色，包括自適應扳機和觸覺回饋，鮮豔的8吋LCD螢幕能以60fps的1080p解析度播放，如果家裡電視剛好被其他家人佔據，拿起PlayStation Portal就能透過Wi-Fi連線，輕鬆延續剛才在PS5上玩的遊戲。

而PULSE Elite和PULSE Explore兩款耳機則是可利用全新的PlayStation Link無線音訊技術來與PlayStation Portal直接連線，提供低延遲無失真的音訊，並可實現多個PlayStation Link主機之間的輕鬆切換，例如使用USB轉換器的PS5與PlayStation Portal。

使用PULSE Elite和PULSE Explore搭配PS5時，PlayStation Link需要使用隨附於每個耳機組和耳塞式耳機的USB轉換器，而透過USB轉換器，也可用於連接電腦和Mac使用，讓不同裝置也能體驗同樣的不失真低延遲音訊。另外，PULSE Elite和PULSE Explore還可同時連線到支援PlayStation Link的裝置和支援Bluetooth的裝置，讓你在使用PS5遊玩時，還可透過耳機接聽通話。