RICHARD MILLE新款RM 30-01腕表 雙「自動」、更精確

最高明的設計，往往都從最小的改變開始，進而積累出偉大成就。頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE甫表最新的RM 30-01離合自動盤自動上鍊腕表，透過特殊的自動盤離合機制，帶來更穩定的機芯性能，並重新樹立品牌酒桶型輪廓的設計風格典範。

自品牌創立以來，非圓、非方的酒桶型表殼始終是RICHARD MILLE的視覺DNA，酒桶型不僅具有優美線條，更能服貼於手腕，一如全新推出的RM 30-01離合自動盤自動上鍊腕表。表款特色首推全新自製的RMAR2機芯與獨特的「離合」機制，一旦RMAR2機芯發條盒的動力儲存「水位」上升到55小時，此時可變幾何結構自動盤將與上鍊機制零件自動分離，而當發條盒動力儲存低過40小時，自動盤則將重新與上鍊機制接軌，重新開始為表款上鍊。

這樣設計的用意是為確保RMAR2機芯長時間維持在發條盒最理想的穩定扭矩／動力比率下運作，也是經RICHARD MILLE精心計算後的最佳功率，同時為了讓表款配戴者知曉當下自動盤是處於上鍊或分離的狀態？也可透過11點鐘方向離合器嚙合狀態指示器，讀取on或off字樣便可清楚理解。

事實上，RM 30-01離合自動盤自動上鍊腕表的面盤設計也別具趣味。眾所皆知，RICHARD MILLE與賽事賽事的淵源甚深，除了品牌家族好友有多位傑出賽車好手如曾獲F1一級方程式賽車世界冠軍的Fernando Alonso，品牌創辦人RICHARD MILLE先生也是骨董車的愛好者。因此RM 30-01離合自動盤自動上鍊腕表甚至將機芯特色：可自動離合的機制反應在面盤設計細節中，設計出一條不規則的幾何風色條，並搭配標示0、10、20以致55的數字標示。

原來色條仿效了賽車的賽道的直線與彎道設計，同時數字上標示的從0以致55則代表機芯的動力儲存顯示，並由深咖啡、淺咖啡、米色以致藍色直觀回應發條盒能量狀態。畢竟雖然是自動上鍊機芯，但發表盒仍能手動上鍊，所以數字55後塗飾以深咖啡色並搭配MAX字樣，代表發條盒動能已達最大極限，以確保確保機芯安全。