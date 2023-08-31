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2023米其林／新科三星餐廳「態芮」拿下「服務大獎」

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「2023米其林服務大獎」由台灣帝亞吉歐行銷總監張光慈（左二），頒發給來自新科三星餐廳「態芮」的何嘉菱（右二）。記者吳致碩／攝影。
「2023米其林服務大獎」由台灣帝亞吉歐行銷總監張光慈（左二），頒發給來自新科三星餐廳「態芮」的何嘉菱（右二）。記者吳致碩／攝影。

《臺灣米其林指南 2023》星級餐廳今天公布，時尚台灣菜餐廳「態芮（Taïrroir）」不但由二星晉升三星，成為全球首家以台灣料理拿下《米其林指南》最高三星肯定的餐廳，「態芮」服務人員何嘉菱也奪下今年的三大個人獎項之一——「米其林服務大獎」。

何嘉菱表示：「首先要先謝謝米其林對我的肯定，感謝『態芮』的團隊們、夥伴們，因為長時間的朝夕相處，讓我們練就了很完美的默契。往往一個眼神，我們就會知道彼此需要什麼樣的協助，也因為這一份默契，讓我們可以很順利的完成每一個餐期。」

今年的「米其林服務大獎」，依舊由《臺灣米其林指南 2023》官方指定合作威士忌品牌慕赫（Mortlach）單一麥芽威士忌頒獎，由台灣帝亞吉歐行銷總監張光慈，親自頒發獎座。

「創新與更加細緻的用餐體驗及餐飲服務，已日益成為米其林指南與饕客關注的焦點。」張光慈表示：「而自2021年『米其林服務大獎』增設以來，慕赫單一麥芽威士忌已三度受邀成為米其林指定合作的威士忌品牌，不僅代表慕赫單一麥芽威士忌深獲星級主廚及餐廳的肯定，也象徵慕赫與米其林對於餐飲工藝細節的講究與執著有著共同的理念。」

張光慈同時指出：「米其林與慕赫同樣起源於19世紀，今年也正好適逢慕赫酒廠創立200週年的重大里程碑，可見雙方除了共享跨世紀的悠長歷史，對於最高品質的要求更呼應了彼此相同的價值。」

米其林 餐廳 品牌

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