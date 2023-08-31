催生次世代藝術花火 香奈兒巧獻2023 Camping Asia

藝文與生活風格密不可分，兩者常互相啟迪、激盪，催生出靈感火花。香奈兒宣布，將與台北表演藝術中心、法國國家舞蹈中心（CND）一同攜手，帶來跨領域、文化、世代的國際藝術教育計畫：2023 Camping Asia，開展跨域、風格跨界的無限可能。

「Camping」計畫，最早於2015年由法國國家舞蹈中心所創辦，並在2017年與北藝中心合作，由藝術家林人中擔任策展人打造成兼具學習、交流與合作可能之平台。香奈兒藝術與文化部門全球負責人Yana Peel為此表示，很高興能支持台北表演藝術中心這項計畫，「Camping Asia延續了香奈兒品牌加速促進表演藝術之間創新、交流與合作的使命。成為北藝中心與法國國家舞蹈中心的合作夥伴推動我們進行在地化合作的理想抱負，從而促進全球性的文化發展，共同推廣藝術是『Open for All』的精神理念。」

北藝中心執行長王孟超指出：「創作並非發明，而是發現。有能力發現並串聯各領域及議題的創作者，是我們期待的藝術家樣貌。當時決定與法國國家舞蹈中心合作，其實是發現Camping的課程設計與北藝中心對未來創作人才的期待相當一致。」

而定位為「給下一個世代的未來藝術學苑」的2023 Camping Asia，涵蓋了學校、工作坊、表演節目、早課、大堂課、學校馬拉松等不同面向主題，並將邀請21位跨域創作者、16所藝術院校與超過120位學生一同參與。其中來自亞洲、歐洲與美洲的第一線創作者將在工作坊中分享他們的創作方法與經驗，同時工作坊提及的概念也將成為實作的表演節目，讓人在欣賞時獲得靈光一現的啟發；最後早課、大堂課與學校馬拉松則個別針對不同時段、學習程度，各自汲取藝術養分、成長也交流，最後更在「開閉幕派對」中，展現出藝術花火的啓後與承先。