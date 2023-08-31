Converse話題籃球鞋、聯名款接力登場 要讓你隨時都很搶眼！

不只是帆布鞋，Converse緊貼潮流脈動本季推出話題復刻籃球鞋，以及攜手高端服飾品牌DRKSHDW打造聯名款，不管哪一雙都十分搶眼，穿上即能成為視覺焦點。

Converse拒絕標籤定義與千篇一律，並受1993年Aero Jam經典鞋款啟發，同時借鑒All Star BB Evo的編織鞋帶系統，推出全新All Star BB Trilliant CX籃球鞋。具備專為減震和高性能而採用的CX發泡材質中底上的菱形凹槽設計，有助於提升爆發力、穩定性與包覆性，提供舒適腳感，並搭配Nike Air Zoom科技系統，帶來穩固貼合感。而且，All Star BB Trilliant CX籃球鞋提供可拆卸鞋蓋與可調節高度的大尺寸鞋舌，還有方便穿脫的鴨尾式的後跟配置。但除了提升性能之外，Converse還利用了雨林箭毒蛙和超高溫岩漿的意象，分別呈現了鮮豔配色的「毒蛙」與「藍岩漿」配色，即使球技不如人，穿上這雙鞋，勢必就是眾人目光焦點。

Converse All Star BB Trilliant CX籃球鞋，3,380元。圖／Converse提供

而它的存在就是代表了話題，Converse再度攜手設計師Rick Owens支線品牌DRKSHDW，重新塑造經典Chuck 70鞋。全新的DBL DRKSTAR Chuck 70聯名鞋，拉長鞋舌和加高鞋台打破原有比例，同時鞋頭、鞋跟和鞋邊膠條則保留了Chuck的招牌元素。並採取全新Max Grind工藝，回收製鞋過程中產生的橡膠廢料，重新製成鞋底。但簡潔線條的外觀和中性色調既保持DRKSHDW一貫簡約現代的風格，也突出了充滿張力的輪廓。

Converse All Star BB Trilliant CX籃球鞋，3,380元。圖／Converse提供

Converse x DRKSHDW DBL DRKSTAR Chuck 70聯名鞋，5,780元。圖／Converse提供

Converse x DRKSHDW DBL DRKSTAR Chuck 70聯名鞋，5,580元。圖／Converse提供