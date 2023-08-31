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LINE Pay攜手8大旅遊品牌最高3%回饋 再抽雙人來回機票、郵輪行

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE Pay攜8大旅遊品牌推優惠，消費滿額再抽雙人來回機票、郵輪行。圖／LINE Pay提供
LINE Pay攜8大旅遊品牌推優惠，消費滿額再抽雙人來回機票、郵輪行。圖／LINE Pay提供

學生族開學了，但還沒把年假用完的上班族還是瘋狂規劃各種旅遊行程，LINE Pay看準國內外旅遊需求持續升溫，即日起至9月21日攜手8大旅遊品牌推優惠券、LINE POINTS回饋等3大回饋，消費滿額再抽華航雙人來回機票、雄獅旅遊挪威郵輪雙人行；用戶還可透過LINE Pay「保險」或「信用卡」平台，為行程查找合適的旅平險或高額回饋信用卡，一站式規劃致力為用戶打造便利行動生活。

滿足自由行或團體旅遊的各種需求，LINE Pay即日起至9月21日推出「LINE Pay旅遊優惠得來速」活動，聯手中華航空、易遊網、Klook、AsiaYo、雄獅旅遊、山富旅遊、燦星旅遊、東南旅遊共8大品牌，祭出優惠券及兩階段LINE POINTS回饋等3大優惠，讓用戶各種優惠好康自由搭配。用戶消費前別忘了先領專屬優惠券，並於各品牌官網或指定通路消費時以LINE Pay結帳且滿額時即可折抵，最高可享現折500元優惠。即日起至9月3日止，透過LINE Pay綁定中信LINE Pay卡結帳享最高LINE POINTS 2％回饋。於9月6日、13日、20日，每週三12:00至18:00推出限時6小時加碼活動， 以LINE Pay綁定任一銀行信用卡或簽帳金融卡消費，即享LINE POINTS 1％加碼回饋。

活動期間內於8大旅遊品牌及指定店家消費累計2筆，且2筆交易實際支付金額皆滿500元以上，還可參加「LINE Pay旅遊優惠得來速」抽獎活動，可抽「中華航空亞洲任一航點經濟艙雙人來回機票」、「雄獅旅遊市價79,800元的挪威郵輪奮進號基隆那霸4日自由行內艙雙人船票」、「Klook旅遊金3,000元」。

想讓旅程更加完善，用戶還可透過LINE Pay金融平台「保險」或「信用卡」平台一站查找合適的旅平險或高額回饋信用卡，為旅程提升保障與消費回饋。富邦產險國外旅遊不便險S方案5天保費最低267元起，明台產險國外旅遊險出發前1小時仍可投保，且9月底前透過LINE Pay保險平台完成指定活動保險公司投保旅平險任務再享LINE POINTS 50點獎勵，8月底前新戶透過LINE Pay信用卡平台申辦指定信用卡並完成消費任務也加碼送LINE POINTS 500點。

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