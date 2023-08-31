迎接Wi-Fi 6E！TP-Link搶先推出一系列電競、Mesh機種

在數位發展部於上週正式宣布開放Wi-Fi 6E 6GHz頻段後，TP-Link也正式宣布旗下支援Wi-Fi 7與Wi-Fi 6E的系列產品將於法規開放後第一時間進入台灣市場。面對日漸提升的居家影音娛樂品質，TP-Link於現場展示了旗下Deco、Archer、Omada等不同系列Wi-Fi 7網通產品，為消費者打造高速穩定的連線，此外也有因應消費者智慧居家需求而打造，全系列的多功能smart home產品，包括Tapo Sensor 感應器、AI智慧網路攝影機Tapo C225、掃地機器人Tapo RV30 Plus等智慧家電，透過完整的產品線為消費者打造全方位、連線快速穩定的智慧生活圈。

TP-Link台灣區總經理許湘敏表示，台灣有近九成五的消費者有Wi-Fi路由器的使用需求，但經常遇到網路訊號不穩、容量不足、連線速度慢等困擾，而Wi-Fi 7的出現，正為用戶帶來更快網速、更低延遲、更大容量的網路體驗。Wi-Fi 7透過多重連接模式MLO允許Wi-Fi 7設備跨多個頻段和頻道同時發送和接收數據，打破目前只能使用單一連接來傳輸數據的限制，大幅提高吞吐量並降低延遲。Wi-Fi 7也允許將多個資源頻道RU分配給單個用戶，並且可以組合RUs以提高傳輸效率，大幅提升資料傳接收的靈活性，進一步提高頻譜效率。

而隨著每個家庭中的Wi-Fi設備數量越來越多，Wi-Fi 7將空間串流的數量從8個增加到16個，確保每個設備都有足夠的頻寬流暢運行；Wi-Fi 7亦採用更高階的調變方案：4096-QAM。每個符號能夠承載12 bits而非10 bits，理論傳輸速率比Wi-Fi 6的1024-QAM提升20%。透過以上這些技術的結合，Wi-Fi 7可達成Wi-Fi 6近4.8倍的極高傳輸量，同時大幅降低了設備之間的干擾與資料傳輸的延遲，帶來比Wi-Fi 6、6E更快、更穩定、更不會延遲，全方位升級的網路連線體驗。

為了因應未來Wi-Fi 7需求，TP-Link在台將推出主打電競玩家的Archer系列，以及一般家庭適用的Deco系列，針對商用需求則是推出吸頂式的Omada系列。其中最搶眼的Archer BE900，打破以往天線在外的設計，透過內建的12根天線，大幅提升網路覆蓋範圍與容量，同時擁有時尚俐落的外觀，前方更搭載可顯示3,000多種圖案的LED面板及方便操作的觸控螢幕，螢幕上可以顯示實時天氣、網速、CPU等數據，讓使用者能輕鬆查看網路狀況，另外一款配有獨家電競強化功能Archer GE800，則是以特殊雙翼造型、四重遊戲加速等獨特功能直擊玩家需求。

而為了解決家中層數多或空間過大的問題，TP-Link也推出Deco BE85、Deco BE75、Deco BE65等3款Mesh Wi-Fi系統，透過TP-Link支援802.11.k/v/r漫遊協定的真Mesh技術，Deco BE85可以同時與其他Deco連接無線和有線回程。並透過採用最新的Wi-Fi 7 MLO技術，讓系統的無線和有線組合回程聚合流量得到提高，此外，透過TP-Link的AI智慧漫遊技術，Deco可以自動學習家庭中的環境資訊、使用者習慣。藉著演算法為使用者家中提供客製、最優化的Mesh Wi-Fi連線體驗。Deco系列也搭載了TP-Link獨家的HomeShield家庭照護服務，提供全面的IoT裝置保護、家長網路監控功能，尤其適合有小孩的家庭使用。