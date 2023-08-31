快訊

BMW成標靶！酒客便溺疑遭偷拍起口角 「連開7槍」豪車彈孔畫面曝

Roots生日快樂！必朝聖50年經典設計 獨厚台灣打造限定單品

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
為了慶祝生日，Roots帶來近半個世紀最經典的設計回顧展，邀消費者免費參觀，拍照打卡更有機會獲得限定海狸玩偶。圖／Roots提供
為了慶祝生日，Roots帶來近半個世紀最經典的設計回顧展，邀消費者免費參觀，拍照打卡更有機會獲得限定海狸玩偶。圖／Roots提供

Roots的50歲生日快樂！於是品牌重新改裝仁愛圓環專賣店，加入最新的概念設計，傳遞鍾愛的自然元素。不僅如此，Roots還帶來近半個世紀最經典的設計回顧展，邀消費者免費參觀，拍照打卡更有機會獲得限定海狸玩偶；還能入手品牌專為台灣市場而設計的限定周年紀念單品。

早在永續精神成為顯學之前，來自加拿大的休閒品牌Roots早就身體力行，實踐保護並尊重大自然的理念發展至今。於迎來50歲生日之際，Roots特別以品牌創立時的加拿大湖畔小木屋概念，運用在仁愛店的全新裝潢，帶出自然氛圍。還自即日起到12月31日為止，展出這半個世紀的經典原型作品，包含1973年推出的反矯治跟鞋。而回顧展中不可錯過的還有4件珍貴授獎夾克，分別代表了Roots不同時期，其一的款式還曾被許多名人甚至是美國總統所穿著。還有Roots在推出服裝產品前，多個劃時代的經典袋包，都在展覽之中。不僅如此，消費者可看到Roots替中華民國建國百年而推出的限定款配件與服飾，更以品牌Logo的象徵「海狸」特製了巨大的玩偶，可供拍攝打卡。

Roots特別以品牌創立時的加拿大湖畔小木屋概念，運用在仁愛店的全新裝潢，帶出自然氛圍。圖／Roots提供
Roots特別以品牌創立時的加拿大湖畔小木屋概念，運用在仁愛店的全新裝潢，帶出自然氛圍。圖／Roots提供

而值得一提的是，Roots為了生日，以金色紀念海狸Logo，設計一系列的Golden Beaver系列限定款服飾與包包、配件。重新詮釋了不同年代的經典款，提供連帽上衣、圓領衫及短袖T恤可作選擇。另外，更有採用多個金色品牌徽章構成的限定款服裝跟袋包，以黑色為主軸展現特殊性與別緻感，更是專為台灣消費者而設，全球獨家銷售，讓人感受到Roots的用心。

模特兒身穿Roots採用多個金色品牌徽章構成的限定款夾克，以黑色為主軸展現特殊性與別緻感，更是專為台灣消費者而設，全球獨家銷售。圖／Roots提供
模特兒身穿Roots採用多個金色品牌徽章構成的限定款夾克，以黑色為主軸展現特殊性與別緻感，更是專為台灣消費者而設，全球獨家銷售。圖／Roots提供

Roots在推出服裝產品前，多個劃時代的經典袋包，都在展覽之中。圖／Roots提供
Roots在推出服裝產品前，多個劃時代的經典袋包，都在展覽之中。圖／Roots提供

Roots經典設計回顧展，不可錯過的還有數件珍貴授獎夾克，分別代表了品牌不同時期。圖／Roots提供
Roots經典設計回顧展，不可錯過的還有數件珍貴授獎夾克，分別代表了品牌不同時期。圖／Roots提供

Roots Golden Beaver系列限定款光芒海狸圓領衫，3,880元。圖／Roots提供
Roots Golden Beaver系列限定款光芒海狸圓領衫，3,880元。圖／Roots提供

Roots Golden Beaver系列光芒海狸經典短袖T恤，1,880元。圖／Roots提供
Roots Golden Beaver系列光芒海狸經典短袖T恤，1,880元。圖／Roots提供

品牌 海狸

延伸閱讀

男籃世界盃／16強分組情勢分析 斯洛維尼亞想晉8強不好過

新冠肺炎疫情不容輕忽！加拿大首見變異株BA.2.86確診

赴美小心！美國「某些州」通過多項限縮LGBTQ法案 加拿大發布旅遊警告

男籃世界盃／亞歷山大單節16分比拉脫維亞多 坦承開局太懶散

相關新聞

2023米其林／星級餐廳公布！JL Studio、態芮升三星

《臺灣米其林指南2023》星級餐廳名單，今天正式公佈；全台共有44家星級餐廳閃耀。一星餐廳有35家，其中7家為新入選，分...

服務旅客破600萬！KKday旗下rezio發表2023旅遊趨勢：最愛這時候下單

旅遊業數位轉型潮不停歇！KKday旗下rezio預訂系統報喜，全球服務旅客數突破600萬大關，導入商家數超過3500間、...

王陽明甩婚變傳言 為代言品牌增肌 自認「我很滿意這狀態」

近來屢成新聞話題人物的王陽明現身代言記者會，身穿品牌服裝依舊俐落有型，但不免仍被媒體追問與蔡詩芸婚變傳聞，最後他以「謝謝大家的關心」來回應，並無正面給出答案。但還是克盡代言人工作，分享了穿搭品牌服飾的感受，以及拍攝形象廣告時的趣事，自招「比較困擾的是，我必須一直吃來增重」，讓不少對於食物熱量斤斤計較的人感到羨慕不已。

LINE Pay攜手8大旅遊品牌最高3%回饋 再抽雙人來回機票、郵輪行

學生族開學了，但還沒把年假用完的上班族還是瘋狂規劃各種旅遊行程，LINE Pay看準國內外旅遊需求持續升溫，即日起至9月...

icash Pay推「星巴克專屬優惠」！限時最高回饋100% OPEN POINT點數

愛金卡公司旗下icash Pay根據大數據觀察，星巴克是icash Pay用戶最常消費的餐飲通路，今年1月至7月於星巴克...

迎接Wi-Fi 6E！TP-Link搶先推出一系列電競、Mesh機種

在數位發展部於上週正式宣布開放Wi-Fi 6E 6GHz頻段後，TP-Link也正式宣布旗下支援Wi-Fi 7與Wi-F...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦