Roots生日快樂！必朝聖50年經典設計 獨厚台灣打造限定單品

Roots的50歲生日快樂！於是品牌重新改裝仁愛圓環專賣店，加入最新的概念設計，傳遞鍾愛的自然元素。不僅如此，Roots還帶來近半個世紀最經典的設計回顧展，邀消費者免費參觀，拍照打卡更有機會獲得限定海狸玩偶；還能入手品牌專為台灣市場而設計的限定周年紀念單品。

早在永續精神成為顯學之前，來自加拿大的休閒品牌Roots早就身體力行，實踐保護並尊重大自然的理念發展至今。於迎來50歲生日之際，Roots特別以品牌創立時的加拿大湖畔小木屋概念，運用在仁愛店的全新裝潢，帶出自然氛圍。還自即日起到12月31日為止，展出這半個世紀的經典原型作品，包含1973年推出的反矯治跟鞋。而回顧展中不可錯過的還有4件珍貴授獎夾克，分別代表了Roots不同時期，其一的款式還曾被許多名人甚至是美國總統所穿著。還有Roots在推出服裝產品前，多個劃時代的經典袋包，都在展覽之中。不僅如此，消費者可看到Roots替中華民國建國百年而推出的限定款配件與服飾，更以品牌Logo的象徵「海狸」特製了巨大的玩偶，可供拍攝打卡。

Roots特別以品牌創立時的加拿大湖畔小木屋概念，運用在仁愛店的全新裝潢，帶出自然氛圍。圖／Roots提供

而值得一提的是，Roots為了生日，以金色紀念海狸Logo，設計一系列的Golden Beaver系列限定款服飾與包包、配件。重新詮釋了不同年代的經典款，提供連帽上衣、圓領衫及短袖T恤可作選擇。另外，更有採用多個金色品牌徽章構成的限定款服裝跟袋包，以黑色為主軸展現特殊性與別緻感，更是專為台灣消費者而設，全球獨家銷售，讓人感受到Roots的用心。

模特兒身穿Roots採用多個金色品牌徽章構成的限定款夾克，以黑色為主軸展現特殊性與別緻感，更是專為台灣消費者而設，全球獨家銷售。圖／Roots提供

Roots在推出服裝產品前，多個劃時代的經典袋包，都在展覽之中。圖／Roots提供

Roots經典設計回顧展，不可錯過的還有數件珍貴授獎夾克，分別代表了品牌不同時期。圖／Roots提供

Roots Golden Beaver系列限定款光芒海狸圓領衫，3,880元。圖／Roots提供