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燿華法說會／看下半年約與上半年相當 車用 HDI 、低軌衛星較強

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

HDI大廠燿華（2367）今（31）日召開法說會，公司提到看待下半年約與上半年相當，全年來看車用HDI與低軌衛星較強，相關領域成長幅度較大，動能也有望延續至2024年，公司並積極目標2024年切入AI相關的高階HDI加速卡。

燿華說，今年營收及獲利的成長動能包含車用HDI、低軌衛星，不過預期今年傳統消費性電子將面臨旺季不旺續消化庫存的窘境，下半年的營運將會有不小的逆風，也使公司對上下半年看法差異不大，加上過去公司淡出美系手機類別市場布局後也使公司下半年沒特別大改變，美系耳機業務隨產品新舊交替也逐步降低，主力應用在平板與NB類別。

燿華提到，公司軟硬板倚靠特定領域產品的應用需求但因電子消費市場低迷，預期下半年庫存去化結束後將會迎來另一波的成長。

在低軌衛星方面，燿華提到，隨著衛星布局數量的增長，衛星訊號的覆蓋密集程度已足以提供全球充足訊號，低軌衛星的相關市場需求預期將迎來一波令人欣喜的成長。

至於汽車車市，燿華說，今年整體的狀況是呈現成長的趨勢，尤其是電動車的增長力道明顯隨著新客戶逐季放量，機種進入產品生命週期的成長期，預期此方面將可貢獻未來的營收增長。

此外在AI領域方面，燿華說，相關伺服器及周邊相關高階HDI的新需求，此部分為燿華強項，將積極爭取此方面的市場參與以期能隨著此一領域的強勁成長力道帶動增長。

燿華統計，上半年產品HDI營收占36%，軟硬板30%、傳統板22%，高頻板9%、任意層3%，終端應用汽車營收占比42%較去年40%增加，手機類應用占比下降主要是無線耳機業務比重下滑，並將低軌衛星產品納入整體其他類別應用，上半年占比達17%較去年9%顯著成長（其中低軌衛星占約8%，明年目標持續成長）。

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