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天氣、壓力、生活習慣讓人狂掉髮？專家提醒養髮要早晚

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
「草本強健養髮精華液 EX」115mL／1,680元。圖／艾瑪絲提供
「草本強健養髮精華液 EX」115mL／1,680元。圖／艾瑪絲提供

天氣不穩定造就肌膚上也出問題，許多人因為天氣變化，臉部肌膚就出現許多小狀況，頭皮與臉部一樣需要呵護，同一塊皮膚區塊，當然頭皮的保養也是重中之重，養成好的保養觀念非常重要。

現代人也慢慢注重頭皮健康。細軟髮的人，就特別困擾著扁塌、出油的狀況。但出現當天洗，隔天就出油，也有許多狀況是因為個人作息、飲食皆息息相關，專業養髮品牌AROMASE艾瑪絲，針對頭皮肌膚狀況，建議「早晚」都該養成好習慣，也是養頭皮的重要關鍵。

艾瑪絲提醒大家，除了用新推出的養髮精華液EX升級進階版早晚使用之外，生活習慣、壓力、運動、飲食都與頭皮肌膚有關。且人隨著年紀的增長也會逐漸變得頭髮稀疏，加上頭髮油膩就會讓頭髮看起來更扁塌。

艾瑪絲為稀疏髮肌研發設計，推出養髮精華液EX升級進階版，採用4大豐蘊核心植萃精華，並有著甘草次酸複合物、萃取自日本專利山葵根、羅勒毛根、地衣等植萃精華，來調理頭皮的油水平衡，維持頭髮頭皮健康，給予頭髮頭皮健康的環境，就能精準的抵抗扁塌、稀疏、油膩等問題。

使用方式建議早晚各一次，「乾髮時使用」。或可在洗髮後分為三區，均勻的噴灑，並搭配指腹輕輕按摩至完全吸收，讓髮根清爽，不易出油，解決油膩頭皮清爽一整天。

艾瑪絲新品「草本強健養髮精華液EX」專為原生養髮需求打造，注入多重草本植萃，精準破解髮根稀疏困擾。圖／艾瑪絲提供
艾瑪絲新品「草本強健養髮精華液EX」專為原生養髮需求打造，注入多重草本植萃，精準破解髮根稀疏困擾。圖／艾瑪絲提供

頭髮 生活習慣

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