天氣、壓力、生活習慣讓人狂掉髮？專家提醒養髮要早晚

天氣不穩定造就肌膚上也出問題，許多人因為天氣變化，臉部肌膚就出現許多小狀況，頭皮與臉部一樣需要呵護，同一塊皮膚區塊，當然頭皮的保養也是重中之重，養成好的保養觀念非常重要。

現代人也慢慢注重頭皮健康。細軟髮的人，就特別困擾著扁塌、出油的狀況。但出現當天洗，隔天就出油，也有許多狀況是因為個人作息、飲食皆息息相關，專業養髮品牌AROMASE艾瑪絲，針對頭皮肌膚狀況，建議「早晚」都該養成好習慣，也是養頭皮的重要關鍵。

艾瑪絲提醒大家，除了用新推出的養髮精華液EX升級進階版早晚使用之外，生活習慣、壓力、運動、飲食都與頭皮肌膚有關。且人隨著年紀的增長也會逐漸變得頭髮稀疏，加上頭髮油膩就會讓頭髮看起來更扁塌。

艾瑪絲為稀疏髮肌研發設計，推出養髮精華液EX升級進階版，採用4大豐蘊核心植萃精華，並有著甘草次酸複合物、萃取自日本專利山葵根、羅勒毛根、地衣等植萃精華，來調理頭皮的油水平衡，維持頭髮頭皮健康，給予頭髮頭皮健康的環境，就能精準的抵抗扁塌、稀疏、油膩等問題。