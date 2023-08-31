7-ELEVEN iOPEN Mall「99下單節」推千件商品9元專區！i預購「99名品購物節」下殺3折起

下半年進入電商傳統旺季，7-ELEVEN藉由「i預購」與「iOPEN Mall」雙平台，打造零售業超強99購物節盛典，雙雙祭出7-ELEVEN取貨免運費、OPEN POINT點數加碼回饋外，「i預購」自9月1日至9月19日推出「99名品購物節」活動，強打國際精品、美妝保養、保健食品最殺折扣3折起，「iOPEN Mall」自9月5日至9月11日連續7天推出「99下單節」活動，特別企劃「千件商品9元專區」、「家電居家美妝商品3折起」2大必搶必買的網購爆品清單，網購族快筆記！

7-ELEVEN近年來積極透過多元、豐富的數位服務平台滿足顧客OMO的生活消費需求，如「i划算」、「i預購」、「OPEN NOW」、「iOPEN Mall」等，成為內外部合作夥伴發展宅經濟的助力，像是藉由「i預購」滿足近6,800家7-ELEVEN門市店長經營社區電商的服務平台，「iOPEN Mall」則陪伴中小企業、微型創業者數位轉型，規劃豐富、多元的行銷主題活動，提供全民有趣、安心、便利的購物體驗。

首家由本土超商業者自創的購物商城「iOPEN Mall」自今年3月開台，主打首年零開店費、零系統費、零交易手續費的早鳥專案，更串聯近6,800家7-ELEVEN門市提供全台最綿密、安心的寄取件服務網絡，自今年6月底發行App版，更攜手經濟部中小企業處獨家推出「城鄉厚禮」專區鼓勵微型企業加入數位轉型的行列，服務商家數短短兩個月倍數成長、突破2.5萬家，上架商品數更衝破200萬大關。

「iOPEN Mall」自9月5日至9月11日全新企畫「99下單節」全站活動，全站推出4大限時限量回饋活動，包含指定日／單筆滿額選7-ELEVEN取貨免運、7-ELEVEN取貨送9點OPEN POINT點數、指定日會員下單即回饋50點OPEN POINT點數、指定日下單回饋率最高11%（單筆最高立折200元），更主打2大網購族必搶的超值優惠商品：「千件商品9元專區」、「家電居家美妝商品3折起」。

「i預購」為近6,800家7-ELEVEN門市店長經營電商助攻，打破門市地坪限制、深化社區會員服務，持續滿足社區電商服務的需求。「i預購」自9月1日至9月19日祭出「99名品購物節」活動，強打國際精品、美妝保養及保健食品等，享最低3折起優惠，百樣人氣爆品挑戰市場最優惠。全館加碼回饋活動更祭出門市取貨免運、消費滿1,200元送3%點數、使用AFTEE支付指定商品加碼6%等3大好康，以及多樣商品組合價999元。