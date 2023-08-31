軍人節一日限定！全家便利商店「特大杯美式咖啡」買1送1 康康五限時4天「特濃拿鐵、仙女紅茶」買1送1
又要準備開心迎接周末，9月3日更是軍人節，全家便利商店邀請全民一起同樂，於會員App「隨買跨店取」推出9月3日當天限定活動，Let’s Café特大杯經典美式咖啡買1送1，每會員限購2組。
9月1日至9月4日則有「康康五」活動，包含Let’s Café特濃拿鐵（大杯，冰熱不限）、私品茶仙女紅茶（大杯，冰熱不限）、Cheers檸檬氣泡水、黑松沙士PLUS強碳酸、百吉蘇打大雪糕、農心超進化辛碗麵等商品皆享同品項買1送1；工作時需要來點小點心補充能量，就要把握此次特趣巧克力焦糖香脆麥餅買2送2的優惠。
每月1日別忘了到全家便利商店享好康，9月1日當天使用全盈+PAY支付，即可享Let’s Café特濃美式咖啡、特濃拿鐵同品項買3送3；9月1日還有限時1天的「金飯日」，於全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出30元指定飯糰5入特價119元、指定大飯糰5入特價179元的優惠。
年底購物季即將來臨，全家便利商店99購物節搶先開跑，在「全家行動購」及會員App「全+1商城」推出多重優惠，其中「全家行動購」即日起至9月12日常溫商品消費滿199元、冷凍商品消費滿299元即可享免運，即日起至10月1日單筆消費滿999元還可抽價值萬元的50吋4K電視。而「全+1商城」即日起至10月3日則推出全家便利商店會員限定積分趣，消費1元可得1積分，累積999積分可換99元全家便利商店購物金，累積1,999積分即可再換250元全家便利商店購物金（每會員各限一次），最高可獲得349元全家便利商店購物金。
此外，9月9日至9月15日、9月18日至9月22日期間到全家便利商店領包裹，就可用9元吃到夏天人手一支的Fami!ce霜淇淋。
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