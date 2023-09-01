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榮獲紅點藝術獎肯定！智慧居家物聯網與美學的完美結合

聯合新聞網／ 有你共創
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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EVE蘋果智能家庭設備以其獨特的科技創新與優雅的設計，屢屢獲得紅點藝術獎的肯定，將許多智慧家庭的產品成功地融合了科技與美學，贏得了評審和參觀者的讚譽。

從2016年開始來自德國慕尼黑的蘋果智慧家庭品牌-EVE致力於提供美觀實用的智慧家庭產品，讓科技的價值不只是機械式的產品，透過簡約時尚的外觀設計，讓智慧家庭產品也能提升家庭品味，彰顯了智能家居設備在現代生活中的重要性，也不斷的將品牌推向了更高的知名度。

EVE蘋果智能家庭設備系列從設計、開發和生產，全系列產品都專注於將現代科技融入日常家居生活，同時注重美學與功能的平衡。該系列的產品包括智能照明、智能插座、智能安全系統等，皆可透過「蘋果家庭-HomeKit」作為智能家居中樞系統，使用戶能夠輕鬆地控制和管理家中的各種設備。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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EVE蘋果智能家庭設備的設計靈感源於自然界的優美線條和結構，並融入了現代感知科技，使其產品在功能性和美學上達到了完美的平衡。其產品外觀簡約大方，賦予了家居空間一種時尚而舒適的氛圍，同時提供了先進的智能控制功能，讓用戶可以通過手機應用輕鬆調節照明、溫度、安全系統等，實現了智能生活的理想。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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EVE在產品設計上力求永遠為使用者提供優雅美型的智能感官，EVE｜Aqua-智能水龍頭控制器，在2023年升級上市。支援Thread傳導無線指令，讓每個使用者無論是聲控或用手機遠端操控，都能快速驅動水源開關，運用智慧排程或是使用「EVE｜Weather 智能天氣感應器」，讓庭園裡的植物能根據氣候乾濕度常保濕潤狀態；全平面機身設計及霧面材質表面，增添產品的簡潔時尚感。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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隨著EVE蘋果智能家庭設備的成功，智能家居產業正逐漸成為現代生活中不可或缺的一部分。其融合了科技創新和設計美學的理念，不僅讓人們的生活更加便捷，同時也賦予了家居環境更多的智慧和個性。紅點藝術獎的肯定使得EVE更加引人注目，相信在未來的日子裡，將會有更多的人們選擇將智能家居設備融入他們的生活，享受科技和美學所帶來的雙重滿足。於有.設計 uDesign電商設計平台上線，品牌限時優惠88折起，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

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