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遠離牙周病妙招！沖牙機讓你輕鬆把關全家口腔健康 盡情享受美食

聯合新聞網／ 有你共創
圖/有你共創 提供(網路圖庫｜全家人展現迷人笑容)
圖/有你共創 提供(網路圖庫｜全家人展現迷人笑容)

沖牙機領導品牌-寶可齡PORClean

中秋將近，每到了這個時節，正是我們回家團圓的重要時刻，而香味四溢的烤肉風氣，也是節慶中的重頭戲；在台灣享受美食的同時，往往忽略維護口腔健康，以至於患有口臭問題的長者、牙周病的中年人士、甚至年紀尚小就有蛀牙的孩子 …人數也正持續攀升中，由此可見清潔牙齒是我們需要更加重視的問題；寶可齡PORClean為台灣致力研發專業沖牙機的領導品牌，其研發出高安全穩定性的專利技術，在創新的構思與對牙齦護理的遠見下，創造了多款超越市售一般沖牙機的獨家特色，近期更是設計出了適合全家大小使用的沖牙機- WASH301樂樂多功能沖牙機，此款機型更是深受媽媽主婦們的喜愛。

圖/有你共創 提供(寶可齡WASH301樂樂多功能沖牙機)
圖/有你共創 提供(寶可齡WASH301樂樂多功能沖牙機)

圖/有你共創 提供 (寶可齡全球獨家專利的「水牙刷」)
圖/有你共創 提供 (寶可齡全球獨家專利的「水牙刷」)

WASH301樂樂多功能沖牙機-全球獨家專利的「水牙刷」

利用全球獨家專利的「水牙刷」，讓噴出的水柱十分溫和不傷牙齦，這樣的特點成就了寶可齡WASH301樂樂成為史上第一款，適用於7歲以下兒童的沖牙機，也讓家長們無需擔心孩童在培養潔牙習慣的過程中，強勁水柱對幼小的口腔造成傷害的困擾。購買過的主婦更表示：「我家的寶貝有了樂樂沖牙機後，愛上刷牙，將菜渣、牙垢沖洗出來，成為了他們意想不到的樂趣與成就感」。由此可知，寶可齡WASH301樂樂多功能沖牙機，能為媽媽們解決孩子潔牙不夠確實的問題，更能幫助孩童遠離蛀牙帶來的疼痛惡夢。

適合孩童 也適用於全家大小 人手一機維護牙齒健康

不僅如此，此款沖牙機也適用家中的任意一位成員，三檔模式一鍵切換，依據不同需求靈活按壓，且全機更是做到IPX6級防水，圓型伸縮水箱的巧妙設計，除了形成更加衛生的無殘水效果，噴頭更能收納於機身中，減少了沖牙機刻板笨重的印象，這樣的WASH301樂樂多功能沖牙機也十分適合外出攜帶，三餐飯後保持冲牙習慣，就是我們展現自信笑容的秘密武器。

圖/有你共創 提供 (樂樂沖牙機 輕巧便攜)
圖/有你共創 提供 (樂樂沖牙機 輕巧便攜)

圖/有你共創 提供 (寶可齡官網 中秋優惠活動)
圖/有你共創 提供 (寶可齡官網 中秋優惠活動)

口腔保健技術先進的美國，透過潔牙神器＂沖牙機＂的普及讓牙周病率降到47%，因此寶可齡也希望推出最好用的沖牙機，讓90%牙周病率的國人也能遠離牙周病的困擾；而兼顧大人與小孩需求的樂樂沖牙機，這次推出了中秋團圓優惠活動，凡於官網購買WASH301樂樂多功能沖牙機，買兩台送水牙刷噴頭，買三台樂樂再送一台，全家大小人手一機；一同維護家人的口腔健康，就從購買寶可齡PORClean沖牙機開始，詳細商品資訊與購買請見官方網站粉絲專頁查詢。

牙周病 專利

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