2023米其林／星級餐廳公布！JL Studio、態芮升三星

《臺灣米其林指南2023》星級餐廳名單，今天正式公佈；全台共有44家星級餐廳閃耀。一星餐廳有35家，其中7家為新入選，分別是「AD ASTRA」、「INITA」、「斑泊」、「Haili」、「文公館」、「Inita」與搬家後的「A Cut」；二星餐廳全台有6家，其中「Liberté」、「渥達尼斯磨坊」、「牡丹」3家為新科二星餐廳；在三星餐廳方面，也有新變化，除君品酒店的粵菜餐廳「頤宮」，繼續蟬聯外，位於原二星餐廳「JL Studio」、「態芮Taïrroir」，也晉升為三星。綠星餐廳共有6家，其中位於台北的台菜餐廳「好嶼」以及高雄法料「THOMAS CHIEN」為新進榜。

「米其林綠星」頒發給在永續方面有值得稱許作為的領先餐廳，去年得主山海樓、陽明春天（士林）、Embers與小小樹食（大安路），今年繼續連莊；位於台北的台菜餐廳「好嶼」以及高雄法料「THOMAS CHIEN」，則是今年新科「米其林綠星」餐廳。