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2023《台灣米其林指南》星級餐廳完整名單！「頤宮」6度蟬聯三星、2家首升三星、台南仍無緣摘星

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2023米其林／星級餐廳公布！JL Studio、態芮升三星

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
今年全台共誕生3家3星餐廳。記者陳睿中／攝影。
今年全台共誕生3家3星餐廳。記者陳睿中／攝影。

《臺灣米其林指南2023》星級餐廳名單，今天正式公佈；全台共有44家星級餐廳閃耀。一星餐廳有35家，其中7家為新入選，分別是「AD ASTRA」、「INITA」、「斑泊」、「Haili」、「文公館」、「Inita」與搬家後的「A Cut」；二星餐廳全台有6家，其中「Liberté」、「渥達尼斯磨坊」、「牡丹」3家為新科二星餐廳；在三星餐廳方面，也有新變化，除君品酒店的粵菜餐廳「頤宮」，繼續蟬聯外，位於原二星餐廳「JL Studio」、「態芮Taïrroir」，也晉升為三星。綠星餐廳共有6家，其中位於台北的台菜餐廳「好嶼」以及高雄法料「THOMAS CHIEN」為新進榜。

「米其林綠星」頒發給在永續方面有值得稱許作為的領先餐廳，去年得主山海樓、陽明春天（士林）、Embers與小小樹食（大安路），今年繼續連莊；位於台北的台菜餐廳「好嶼」以及高雄法料「THOMAS CHIEN」，則是今年新科「米其林綠星」餐廳。

在個人獎項方面，今年34歲的「斑泊」主廚蘇品瑞是今年「米其林指南年輕主廚大獎」。希望鼓勵產業中服務技巧純熟而才華洋溢專業人員的「米其林指南服務大獎」，由「態芮Taïrroir」的何嘉菱拿下。「米其林指南侍酒師大獎」得主是「logy」侍酒師盧楷文，以表彰他對於推薦食物與葡萄酒搭配上的出色表現。

今年全台共誕生35家一星餐廳。記者陳睿中／攝影。
今年全台共誕生35家一星餐廳。記者陳睿中／攝影。
今年全台共誕生6家綠星餐廳。記者陳睿中／攝影。
今年全台共誕生6家綠星餐廳。記者陳睿中／攝影。

餐廳 米其林 尼斯

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