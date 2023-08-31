快訊

2023《台灣米其林指南》星級餐廳完整名單！「頤宮」6度蟬聯三星、2家首升三星、台南仍無緣摘星

日專家到台鐵富岡機廠獻花 王薇君竟在車廂翻出罹難者頭蓋骨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中元到了來玩鬼 大宇資訊推新遊戲「女鬼橋 開魂路」

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
「台灣研發遊戲」金獎的PC恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》已登陸任天堂Switch、PlayStation和Xbox平台，同時也在EPIC Game Sotre上架。大宇資訊指出，眾多知名的IP遊戲也將陸續推出，從軒轅劍柒、海平線、仙劍客棧2及大富翁系列，都能在EPIC平台上遊玩。圖／大宇資訊提供。
「台灣研發遊戲」金獎的PC恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》已登陸任天堂Switch、PlayStation和Xbox平台，同時也在EPIC Game Sotre上架。大宇資訊指出，眾多知名的IP遊戲也將陸續推出，從軒轅劍柒、海平線、仙劍客棧2及大富翁系列，都能在EPIC平台上遊玩。圖／大宇資訊提供。

遊戲研發廠商大宇資訊宣布，2023台北國際電玩展拿下「台灣研發遊戲」金獎的PC恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》，登陸任天堂Switch、PlayStation和Xbox平台。

大宇資訊指出，這款由大宇資訊改編同名電影「女鬼橋」的恐怖遊戲，2022年鬼月一上市就掀起話題，創佳績。這回登上家用主機，為了讓全世界玩家深刻感受到「台味恐怖」及「校園女鬼傳說」的魅力，因此發行商更找來專業卡司進行英文配音，讓精彩的遊戲內容和全球玩家零距離。

據悉，發行商Eastasiasoft為了英文配音，做足功課，從動畫和其他熱門遊戲令人印象深刻的作品，並且從中精心挑選出適合的配音員，組成這回《女鬼橋 開魂路》的豪華配音卡司。另外，為了讓玩家提前感受即將到來的恐怖，Eastasiasoft製作一段遊戲介紹影片，恐怖元素搶先看，讓玩家先來點恐怖暖身。

《女鬼橋 開魂路》以台灣最知名的校園傳說事件之一為背景，展開充滿詭譎氛圍的動作冒險遊戲，背景設定在東湖大學，玩家以第一人稱視角，操控六名大學生，來面對都市傳說。遊戲中，猶如「躲貓貓」，提高警覺潛行在校園中，除了躲避女鬼，同時透過縝密劇情以及精細的場景線索，拼湊真相，替女鬼沉冤得雪，破除的詛咒。《女鬼橋 開魂路》遊戲中有刺激的追逐、手腦運用的解謎、身臨其境的探索、最高水準的電影式敘事。相隔一年登陸家用主機平台，更讓全球玩家可以享受英文配音，感受台味恐怖的特色。遊戲首兩週享有85折發售折扣。遊戲也會在PlayStation5和任天堂Switch上推出實體版本。

大宇資訊表示，隨著《女鬼橋 開魂路》在EPIC Game Sotre上架，大宇資訊眾多知名的IP遊戲也將陸續推出，從軒轅劍柒、海平線、仙劍客棧2及大富翁系列，都能在EPIC平台上遊玩。

英文 任天堂 電影

延伸閱讀

他質疑「中元拜拜是陋習該喊停？」網喊：拜拜是好的別做「這件事」

雲林虎尾中元文化祭今晚重頭戲 北區「全豬」一字排開超壯觀

盼登革熱疫情降溫 台南新營大廟中元「藥普」祈求眾神庇佑

毛骨悚然！大宇恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》主機版發售 英配同步推出進軍國際

相關新聞

中元到了來玩鬼 大宇資訊推新遊戲「女鬼橋 開魂路」

遊戲研發廠商大宇資訊宣布，2023台北國際電玩展拿下「台灣研發遊戲」金獎的PC恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》，登陸任天堂Sw...

報復性出遊放緩？Klook：6成台灣旅客比較重視這一項

台灣國境開放即將滿一年，據觀光局統計今年1至7月出國約616萬人次，和2019年同期約1千萬相比整體復甦比率為6成；為進...

台人哈日 旅行最重視什麼？Klook答案曝光：吃

以跨境旅遊來看，日本仍是全亞太區旅客最想前往的目的地，但台灣熱愛日本的程度更勝其他地區。76%台灣旅客在調查中表示，接下...

婁峻碩潮鞋同款吳青峰！變身科幻風山道猴子前衛帥

由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）、千黛亞主演，以1965年小說《沙丘》改編的同名電影曾在20...

2023年8月暢銷好書排行！知名Podcast節目《一歷百憂解》出書帶你深入臺灣史

你平時喜歡閱讀嗎？有多久沒有空出一段時間，坐下來好好讀完一本書了呢？忙碌之餘，不妨在閒暇時刻為自己選一本好書沉澱心靈。

粿寶芋仙草買1送1！鮮芋仙插旗信義A8　限定款冰品上桌

連鎖甜品「鮮芋仙」自9月1日起，將舉辦一年一度的週年慶活動。今年特別以「月餅及玉兔」的概念，結合花生冰沙、芋頭丁、蜜紅豆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦