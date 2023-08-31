中元到了來玩鬼 大宇資訊推新遊戲「女鬼橋 開魂路」

遊戲研發廠商大宇資訊宣布，2023台北國際電玩展拿下「台灣研發遊戲」金獎的PC恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》，登陸任天堂Switch、PlayStation和Xbox平台。

大宇資訊指出，這款由大宇資訊改編同名電影「女鬼橋」的恐怖遊戲，2022年鬼月一上市就掀起話題，創佳績。這回登上家用主機，為了讓全世界玩家深刻感受到「台味恐怖」及「校園女鬼傳說」的魅力，因此發行商更找來專業卡司進行英文配音，讓精彩的遊戲內容和全球玩家零距離。

據悉，發行商Eastasiasoft為了英文配音，做足功課，從動畫和其他熱門遊戲令人印象深刻的作品，並且從中精心挑選出適合的配音員，組成這回《女鬼橋 開魂路》的豪華配音卡司。另外，為了讓玩家提前感受即將到來的恐怖，Eastasiasoft製作一段遊戲介紹影片，恐怖元素搶先看，讓玩家先來點恐怖暖身。

《女鬼橋 開魂路》以台灣最知名的校園傳說事件之一為背景，展開充滿詭譎氛圍的動作冒險遊戲，背景設定在東湖大學，玩家以第一人稱視角，操控六名大學生，來面對都市傳說。遊戲中，猶如「躲貓貓」，提高警覺潛行在校園中，除了躲避女鬼，同時透過縝密劇情以及精細的場景線索，拼湊真相，替女鬼沉冤得雪，破除的詛咒。《女鬼橋 開魂路》遊戲中有刺激的追逐、手腦運用的解謎、身臨其境的探索、最高水準的電影式敘事。相隔一年登陸家用主機平台，更讓全球玩家可以享受英文配音，感受台味恐怖的特色。遊戲首兩週享有85折發售折扣。遊戲也會在PlayStation5和任天堂Switch上推出實體版本。

大宇資訊表示，隨著《女鬼橋 開魂路》在EPIC Game Sotre上架，大宇資訊眾多知名的IP遊戲也將陸續推出，從軒轅劍柒、海平線、仙劍客棧2及大富翁系列，都能在EPIC平台上遊玩。