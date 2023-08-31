報復性出遊放緩？Klook：6成台灣旅客比較重視這一項

台灣國境開放即將滿一年，據觀光局統計今年1至7月出國約616萬人次，和2019年同期約1千萬相比整體復甦比率為6成；為進一步了解台灣和其他亞太區旅客偏好和預訂習慣，全球領先旅遊及體驗平台Klook分享2023最新《亞太區旅遊脈動大調查》，研究顯示台灣旅客在選擇去哪玩時，有6成首先考慮的是當地的「獨特體驗」，4成以上會提前2到3個月開始計畫，確保想體驗的行程都能參加到，更有45%願意花費超過一個月薪水在下次出遊上。

調查顯示，出國動能在未來6個月到一年依舊相當強勁，但為了出國而出國的「報復性旅遊」趨勢已逐步趨緩，取而代之「在地體驗」成為旅客出國的首要考量，每趟旅行的目的更加明確。

Klook針對台灣、日本、韓國、泰國等亞太區12個旅遊市場的旅客進行線上調查，匯總為2023《亞太區旅遊脈動大調查》；當詢問如何決定下次旅行要去哪時，有62%台灣旅客表示最重要的因素為當地「獨特體驗」，位居首位；第二名為季節限定行程，例如秋冬到日本賞楓、滑雪等，第三才是機票價格，顯示台灣旅客未來出國旅遊會更加有目的性，為了特定體驗或是季節限定活動而出發。

Klook內部數據也呈現相同趨勢，以大阪環球影城為例，台灣旅客大約會在50天前開始下訂快速通關，40天左右購買門票，確保門票等訂購成功後，出遊一個月前才會開始訂飯店、安排其他交通和行程；Taylor Swift新加坡站演唱會除了造成銷售熱潮，同時也帶動新加坡旅遊熱度，從Klook內部數據觀察7月在Taylor Swift新加坡演唱會套票開賣後，用戶開始搜尋新加坡自由行等關鍵字，讓Klook部落格中新加坡景點文章流量當週飆升2倍，代表旅客會在搶到演唱會門票後，才開始規劃其他在地行程。