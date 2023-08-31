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台人哈日 旅行最重視什麼？Klook答案曝光：吃

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
根據Klook調查，67％台灣旅客在出遊時最愛「找吃的」，例如來到泰國，Jeh O Chula媽媽麵就是必吃美食之一。圖／Klook提供。
根據Klook調查，67％台灣旅客在出遊時最愛「找吃的」，例如來到泰國，Jeh O Chula媽媽麵就是必吃美食之一。圖／Klook提供。

以跨境旅遊來看，日本仍是全亞太區旅客最想前往的目的地，但台灣熱愛日本的程度更勝其他地區。76%台灣旅客在調查中表示，接下來6個月有到日本旅遊的計畫，平均每4個準備出國的旅客就有3個打算去日本玩，偏好程度是亞太地區中最高。

對台灣旅客而言，旅行不僅是尋找體驗，更是挖掘美食和挑戰極限的機會。Klook調查顯示，「挖掘新景點」對全亞太區旅客來說是旅途中最重要的一件事，但對台灣旅客而言「品嚐在地美食」反而更為關鍵，67%表示最愛在出遊時「找吃的」，較其他亞太旅客高上2成，同樣愛吃的還有越南和香港的旅客。

除了找吃的外，台灣旅客也更願意體驗極限活動；調查中詢問台灣旅客願望清單時，有18%表示最想從事跳傘、高空彈跳等極限運動，不只名列清單上第一名，佔比更是所有亞太區旅客中最高，其次才是主題樂園、郵輪體驗等；日韓旅客出國最想做的事則是按摩和泡溫泉，泰國和越南旅客則是最愛自然和戶外活動。

Klook《亞太區旅遊脈動大調查》同時針對26到40歲M世代（千禧世代）和18到25歲Z世代的台灣旅客進行分析調查；結果顯示在體驗類型上，M世代更偏好戶外親近大自然的活動，例如露營、野外探索等，Z世代則更愛主題樂園、演唱會等娛樂活動。

在尋找旅遊靈感時，M世代慣於使用Google等搜尋引擎（68%）和部落格（63%）收集資訊，是主要使用平台的前2名，第3才是社群平台；Z世代則正好相反，使用社群平台收集旅遊情報的比例最高（53%），其次才是部落格文章等；如果以偏好使用的社群平台來看，MZ世代還是最常在Facebook收集資訊，占比分別超過8成，但Z世代超過5成使用Instagram或是TikTok找資料，到了M世代僅剩4成。

日本 社群

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