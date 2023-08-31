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婁峻碩潮鞋同款吳青峰！變身科幻風山道猴子前衛帥
由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）、千黛亞主演，以1965年小說《沙丘》改編的同名電影曾在2021年上映，大受好評，續集並預計將在最快今年年底上映，再有Florence Pugh、克里斯多夫華肯（Christopher Walken）、蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）演出，令人格外期待。
事實上科幻電影中的服裝也常成為真實生活中的靈感，例如近日吳青峰、婁峻碩更分別穿上一雙風格相似、以扣環裝飾異材質拼接的撞色厚底短，粗獷的厚底靴與顆粒像是將要踏入《沙丘》中風沙滿天的異世界，而扣環裝飾也像是電影中「蒸餾服」的各種綁帶，充滿實驗風格，宛如變身宇宙人、前進科幻太空。
原來這雙鞋履出自「紅底鞋之王」、法國精品Christian Louboutian之手，品牌正是以電影沙丘為靈感，推出Dune系列的Panamic Dune綁帶皮鞋與Panaroot Dune短靴。系列鞋款主打「沙漠靴款」，設計採用絎縫潛水布與混合物料 再加上反光細節，宛如從科幻電影的場景走入日常生活。
其中吳青峰是以Buckle Dune扣環裝飾異材質拼接撞色厚底短靴搭配了一身塗鴉風格外套與寬筒長褲，婁峻碩則是在演唱時，以暈染漸層的機車騎士皮夾克搭配皮褲、短靴，儼然跟上近日「山道猴子」帶起的一波重機話題，但更為前衛、有型、硬派hardcore風格。皮鞋與短靴各有黑、白二色可選，訂價約為37,1000元至45,400元。這個年底《沙丘2》上映時，知道該穿什麼造型了吧？
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