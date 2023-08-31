婁峻碩潮鞋同款吳青峰！變身科幻風山道猴子前衛帥

由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）、千黛亞主演，以1965年小說《沙丘》改編的同名電影曾在2021年上映，大受好評，續集並預計將在最快今年年底上映，再有Florence Pugh、克里斯多夫華肯（Christopher Walken）、蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）演出，令人格外期待。

事實上科幻電影中的服裝也常成為真實生活中的靈感，例如近日吳青峰、婁峻碩更分別穿上一雙風格相似、以扣環裝飾異材質拼接的撞色厚底短，粗獷的厚底靴與顆粒像是將要踏入《沙丘》中風沙滿天的異世界，而扣環裝飾也像是電影中「蒸餾服」的各種綁帶，充滿實驗風格，宛如變身宇宙人、前進科幻太空。

原來這雙鞋履出自「紅底鞋之王」、法國精品Christian Louboutian之手，品牌正是以電影沙丘為靈感，推出Dune系列的Panamic Dune綁帶皮鞋與Panaroot Dune短靴。系列鞋款主打「沙漠靴款」，設計採用絎縫潛水布與混合物料 再加上反光細節，宛如從科幻電影的場景走入日常生活。