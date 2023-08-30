beard papa's「芋泥泡芙」開賣！還有雙倍「芋泥派」

多次推出特殊口味泡芙的「beard papa’s」，自9月1日起限時推出「芋泥奶霜泡芙」，可以搭配4種不同的泡芙餅皮，帶來不同的口感變化。同時beard papa’s還推出「芋泥奶霜派」，以雙倍芋泥帶來更豐富的風味，滿足芋頭控們的心。

beard papa’s限時於9月1日至9月30日推出的芋泥奶霜泡芙，使用大甲檳榔心芋頭，搭配發酵奶油、鮮奶油製成芋泥奶霜泡芙餡，可以搭配上日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙或mini泡芙等不同餅皮，選擇更豐富，每顆75元起。限店供應的「芋泥奶霜派」則是先將餅皮中包入芋泥，烘烤後再填入芋泥奶霜內餡，帶來雙倍的療癒享受。