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小球王變Model！Carlos Alcaraz跑跳演繹LV 24春夏正裝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Carlos Alcaraz目前同時擁有LV與ROLEX兩大高級品牌合約，聲勢、含金量與職涯多方看漲。圖／Louis Vuitton提供
Carlos Alcaraz目前同時擁有LV與ROLEX兩大高級品牌合約，聲勢、含金量與職涯多方看漲。圖／Louis Vuitton提供

傑出運動選手的矯健體魄與好身材，常常先天就是服裝示範的絕佳model。路易威登（Louis Vuitton以下簡稱LV）推出2024春夏正裝系列，並由品牌大使、網路小將Carlos Alcaraz穿戴示範，展現活力不失正式的紳士風格。

西班牙職業網球男子選手Carlos Alcaraz近年兩表現如火箭般爆炸竄紅，並先後成為勞力士（ROLEX）與LV品牌代言人與品牌大使，堪稱含金量最高、前途看漲的體壇超新星。日前Carlos Alcaraz受邀為LV拍攝了2024春夏正裝系列，只見Carlos Alcaraz模擬了各種網球場上的活力動態，時而揮拍、瞄準、跳躍、回擊，甚至坐臥休憩，但卻和他身上的LV正裝毫無違和、展現獨特氣質。

LV的2024春夏正裝單品使用修身剪裁的單排釦西裝套裝，以及素色、條紋款或圖案款襯衫，並搭配色彩樣式多變的Sorbonne樂福鞋、Varenne騎士靴或皮鞋，同時在提升保暖度與商務旅行的需求上，另推薦了100%喀什米爾圍巾、墨灰色Damier帆布款或黑色款Horizon行李袋。值得一提的是，LV於2023年繼續與Domaine des Massifs合作，推出使用高級粒面皮革的Georges Tote托特包，包款採用精緻的S-Lock開闔上鎖設計，可調長度的可拆式背帶再有黑色及卡其灰小牛皮兩種選擇。

本系列配件單品再提供了多色喀什米爾圍巾、皮革棒球帽、新款方框飛行員眼鏡與大理石紋醋酸纖維款，進而展現LV男子動靜皆宜、正裝也休閒的活力姿態。

有別於一般模特兒展現靜態的肢體語言，Carlos Alcaraz毫不掩飾地大秀活力、生機勃勃。圖／Louis Vuitton提供
有別於一般模特兒展現靜態的肢體語言，Carlos Alcaraz毫不掩飾地大秀活力、生機勃勃。圖／Louis Vuitton提供
LV的2024春夏正裝再提供了多色喀什米爾圍巾、皮革棒球帽、新款方框飛行員眼鏡與大理石紋醋酸纖維款等豐富多元配件。圖／Louis Vuitton提供
LV的2024春夏正裝再提供了多色喀什米爾圍巾、皮革棒球帽、新款方框飛行員眼鏡與大理石紋醋酸纖維款等豐富多元配件。圖／Louis Vuitton提供
LV 2024春夏正裝單品使用修身剪裁的單排釦西裝套裝，整體瀟灑俐落而實穿。圖／Louis Vuitton提供
LV 2024春夏正裝單品使用修身剪裁的單排釦西裝套裝，整體瀟灑俐落而實穿。圖／Louis Vuitton提供
LV品牌大使、網路小將Carlos Alcaraz示範了2024春夏正裝，展現活力不失正式的紳士風格。圖／Louis Vuitton提供
LV品牌大使、網路小將Carlos Alcaraz示範了2024春夏正裝，展現活力不失正式的紳士風格。圖／Louis Vuitton提供

LV 品牌 圍巾

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