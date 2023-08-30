誠品生活新店開幕大展 科技藝術團隊ENESS帶來亞洲首展

「誠品生活新店」即將於9/28正式開幕，誠品特邀屢獲國際大獎、在世界各地受邀展出的澳洲科技藝術團隊ENESS，9/29起於「誠品生活新店」獨家現身帶來亞洲首次藝術特展，ENESS創辦人Nimrod Weis也將親自跨海來台，策畫難得一見的「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」大展，在500坪壯闊展場空間「實驗場」展出巨型藝術創作，展前特別揭曉展前必看亮點。

亮點1：量身打造「科技信仰森林」奇幻體驗、台灣限定角色全新登場

由誠品生活新店獨家引進、INCEPTION啟藝策展的國際藝術展「AI靈感大師：澳洲3D光影觸動樂園」將在近500坪、挑高12米的壯闊空間「實驗場」奇幻登場，展覽保留了原展經典角色及AI科技，在法國造成轟動的靈感大師(Modern Guru)、沉睡山靈(The Whispering Mountains)等原作都將全數抵台與觀眾見面，藝術團隊ENESS更為了挑高場域擴大展出規模、獨家創作台灣限定全新角色：太陽神(The Sun God)、森之舞者(Forest Dancer)，另增添了各種高矮錯落巨大神木群，營造一座台灣獨有的「科技信仰森林」。

亮點2：10米高森之舞者倒立旋轉、靈感大師擁復古感LED大眼

巨大的科技森林中，藏有色彩絢麗、造型夢幻的4大靈魂角色，不論是巨大太陽神、高聳樹林、6米高的靈感大師及身長10米的森之舞者，都讓觀眾彷彿喝了縮小藥水般，置身於愛麗絲的冒險視角。

亮點3：開創AI即時體感追蹤技術

ENESS創辦人Nimrod Weis表示「緊密互動、享受玩樂、探索環境都是展覽很重要的一部分。」此次展品共結合AI技術、即時體感追蹤、觸動感知與聲光體驗等4大科技技術，本展中的沉睡山靈、靈感大師、森之舞者及太陽神皆能透過AI感知演算能力，即時產生互動，打造零距離的藝術樂園。

亮點4：澳洲團隊親自抵台操刀 屢獲國際獎項、受邀全球參展的科技藝壇明星

1997年成立的澳洲藝術創作團隊ENESS，由創辦人Nimrod Weis帶領，團隊致力於打造適合所有年齡層的藝術氛圍，擅長利用多媒體及資訊工程技術打造互動友善的巨型藝術作品，從自然悠閒的戶外場所，再到日本森美術館、澳洲墨爾本博物館等重量級藝術殿堂都能見到其作品。更於2022年及2023年分別獲得墨爾本設計獎金獎、澳大利亞設計獎金獎。ENESS不僅鑽研科技與藝術的結合，也擅長將抽象觀念具象化，對於當代社會議題更別具巧思，並將這些想法皆以幽默詼諧的方式呈現。

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