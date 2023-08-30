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New Balance狀告宣美代言「小髒鞋」侵權抄襲求償32億元

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
New Balance遞狀控告韓星宣美代言，暱稱為「小髒鞋」的Golden Goose侵權抄襲其990系列運動鞋。圖／摘自Golden Goose臉書
New Balance遞狀控告韓星宣美代言，暱稱為「小髒鞋」的Golden Goose侵權抄襲其990系列運動鞋。圖／摘自Golden Goose臉書

New Balance不忍了！遞狀控告韓星SUNMI宣美代言，暱稱為「小髒鞋」的Golden Goose侵權抄襲其990系列運動鞋，並求償約1億美金（約合32億元）。無獨有偶，adidas在先前對高級時尚品牌Thom Browne商標侵權訴訟案中敗北後，根據外媒「ＷＷＤ」報導，決心要再上訴，搶回條紋專屬使用權。

根據外媒「The Fashion Law」的報導，New Balance近日遞狀麻薩諸塞州法院，正式控告另一鞋履品牌Golden Goose侵權。New Balance在訴狀中表示，Golden Goose旗下的Dad-Star系列鞋款，與1982年就推出990系列運動鞋，撇除Logo除了外觀高度相似之外，還使用了會讓消費者混淆的灰色配置。New Balance聲稱Golden Goose的Dad-Star系列鞋款，許多的細節設計根本是經典990鞋的翻版，不僅如此，自2018年起品牌就投下鉅資宣傳「Grey Day」成功把灰色與鞋款跟品牌連結。Golden Goose卑劣的利用了New Balance苦心經營的形象，推出灰色款Dad-Star系列鞋，致使消費者誤以為兩者有所關係。於是New Balance向法院提出了侵權和求禁令救濟，要求Golden Goose回收所有與990鞋相似產品，並賠償金錢損失。

設計師品牌Thom Browne的作品，時常出現紅、白、藍組成的條紋商標，以及四道直線設計。圖／Thom Browne提供
設計師品牌Thom Browne的作品，時常出現紅、白、藍組成的條紋商標，以及四道直線設計。圖／Thom Browne提供

而在今年年初adidas狀告設計師Thom Browne的條紋使用嚴重侵犯版權，經紐約地院判決，以「沒有人可以獨占條紋圖案的設計」為由而敗訴。但據時尚媒體「WWD」的報導指出，adidas並不服這項判決，決定提起上訴，還認為法官觀點偏頗，應該撤銷原判並發回重審。回顧這起訴訟，adidas也是認定設計師品牌Thom Browne的紅、白、藍組成的條紋商標，以及經常在服裝上出現的四道直線設計，都會造成消費者的錯誤認知。而在此之前adidas之前也曾起訴Abercrombie & Fitch、Ralph Lauren Polo、Forever 21和Marc Jacobs等品牌侵犯此其條紋商標，不過都以敗訴告終。

設計師 品牌 adidas

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