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Smeg咖啡機推「琉璃綠」新色 攜手4精品咖啡名店推特調

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新竹VWI by CHADWANG。圖／品硯實業提供
新竹VWI by CHADWANG。圖／品硯實業提供

以繽紛色彩、圓潤線條設計知名的義大利家電品牌Smeg，繼本月初推出全新迷你版電熱水壺，近日宣布再推出義式全自動咖啡機「琉璃綠」新色，夏日清新風格的水潤綠色，搭配銀色系鋁質科技外型，為室內空間帶來耳目一新的風格。即日起除了於台灣總代理品硯美學廚電專屬通路開放預購，更於9月1日至9月17日攜手台北「Single Origin Espresso & Roast」、新竹「VWI by CHADWANG」、台中「Pick Lab by PEACOCKS COFFEE孔雀咖啡」，以及台南「St.1 Cafe‘ / Work Room一街咖啡」等4家精品咖啡名店，推出獨創咖啡調飲試喝活動，讓喜愛咖啡的民眾可以趁此機會體驗美味精品咖啡與全自動咖啡機的便利。

Smeg 1948年於義大利Guastalla小鎮首次問世，以50年代復古風格為經典識別，每款產品都延續這樣的設計概念。此次義式全自動咖啡機「琉璃綠」新色延續原本機種6大特色，包括19 Bar萃取壓力、8種咖啡萃取模式、快拆式沖泡器、預浸泡功能、控溫功能與熱方塊快速加熱系統，更在2個小細節升級，包括滴水盤升級雙層設計、磁吸側板升級透氣開孔，讓民眾在家就能輕鬆為自己沖煮職人級咖啡風味。

2023琉璃綠義式全自動咖啡機原價53,800元，限量8.5折預購價45,800元，即日起至9月23日預購再贈Smeg馬克杯禮盒1只、精品單品咖啡豆與精品義式配方咖啡豆各2包。

台南St.1 Cafe‘ / Work Room一街咖啡。圖／品硯實業提供
台南St.1 Cafe‘ / Work Room一街咖啡。圖／品硯實業提供
台中Pick Lab by PEACOCKS COFFEE孔雀咖啡。圖／品硯實業提供
台中Pick Lab by PEACOCKS COFFEE孔雀咖啡。圖／品硯實業提供
Smeg義式全自動咖啡機推「琉璃綠」新色，限時預購送咖啡好禮。圖／品硯實業提供
Smeg義式全自動咖啡機推「琉璃綠」新色，限時預購送咖啡好禮。圖／品硯實業提供
台北Single Origin Espresso & Roast。圖／品硯實業提供
台北Single Origin Espresso & Roast。圖／品硯實業提供

咖啡 義大利

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